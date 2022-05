El músico de la peatonal Marcelo Moyano necesita una guitarra y un subsidio de transporte

"Hola. La situación económica está difícil para todxs, pero para unxs más que para otrxs como siempre. El compañero, amigo y músico Callejero Marcelo Moyano está necesitando una mano. Como sabemos Marcelo toca la guitarra en peatonal Córdoba al 1000. Es ciego y tiene movilidad reducida (se maneja con silla de ruedas en transporte público). Esto hizo que tanto su funda como su guitarra se fuera deteriorando. Necesitamos que quien pueda colaborar para renovar parte de su herramienta de trabajo lo haga en la siguiente cuenta aportando con lo que pueda. Muchas gracias..!!", escribió el artista de Ludueña, Sergio Varón Fernández en su Facebook, antes de dejar sus datos bancarios y el teléfono suyo y de Marcelo. (CBU 0110444230044449692801/ALIAS: CARA.ARCON.COSTA/celular de Marcelo: 341 3210399/ celular de Fernández: 3416484405).

En diálogo con La Capital, Moyano habló del instrumento que anda necesitando. "La guitarra que tengo está averiada y necesitaría una con una funda resistente porque me traslado todos los días en colectivo y golpeo el instrumento o se moja con la lluvia. Yo dependo de la gente que me ayuda a subir y bajar del colectivo cada día, para ir al baño de una hamburguería; la gente me da una mano siempre y me escucha, paga por mis canciones. "Luna cautiva" y "La Oma", son las que más me pide el público".

Derrotero diario hacia el colectivo

Marcelo no lo solicita pero cualquiera, incluso algún funcionario o legislador municipal o provincial, relacionado al transporte o la discapacidad, puede darse cuenta que este joven que solo vive con los $15.000 mensuales de la pensión que recibe por su ceguera necesita ayuda.

"Vivo solo, me ayuda un sobrino, debo pagar un remise para tomarse el colectivo en Distrito Oeste, porque allí hay rampa: allí tomo el 122, el 125, pero me gasto el la ida y vuelta unos 500 pesos diarios. A eso debo sumarle la comida. Vivo, al día, de mis canciones", asegura.

-¿No tenés subsidio de Transporte?

-No, porque no estoy institucionalizado, porque estoy en la calle. Tendría que mentirle al Estado para tramitar un subsidio.

Carito - Marcelo Moyano (en estudio)

Si todo este panorama ya no fuera de una gran dificultad hay que agregar que Moyano, hace cinco años, se trasladaba con su bastón canadiense, tropezó con una baldosa en San Martín y Córdoba. y está esperando el resultado de un juicio que le hizo al municipio tras quedar en silla de ruedas.

Tuvieron que operarlo porque sufrió una quebradura de cadera. Aun espera el resultado de un juicio que le hizo al municipio tras quedar en silla de ruedas.

Y en 2019, sobre llovido, mojado. El por entonces concejal justicialista y hoy Jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roberto Sukerman, presentó un amparo en los Tribunales Federales para reclamar que le devuelvan la pensión por discapacidad al músico, quien había sido damnificado junto a varios discapacitados más.

Canción de la Ciudad

"A mí me gusta cantar" se llama el disco que grabó Moyano, nombrado en octubre de 2017 Ciudadano Distinguido de Rosario. Hace siete años fue parte también de un proyecto que se llamó "Canción de la ciudad", un documental transmedia que narra ocho historias de 6 minutos de duración y reproduce las melodías de los músicos que intervienen en las peatonales de Rosario.

Se lo considera transmedia porque utiliza distintos medios para contar un universo de historias y al mismo tiempo incorpora la participación de los usuarios, el público y los seguidores del documental en la trama, permitiendo espacios de participación.

Canción de la Ciudad | Marcelo Moyano

Al trabajo lo dirigió Patricio Irisarri y fue parte de Espacio Santafesino. Participó la facultad Libre y sus integrantes, según dice Moyano, siempre le están dando "una mano".

Y en 2020, ante la economía devastada por la cuarentena obligatoria dio un show desde su casa, "a la gorra virtual", para quienes querían colaboar colaborar con el show, a través de la transferencia bancaria de una amiga.

Una historia de un músico talentoso y más que vulnerable, que sigue buscándole la vuelta a su cotidianidad con ayuda de la gente y dice que solo pide "una guitarra para cantar".