En vivo: Newell's se fue al descanso empatando con Vélez en Liniers

Newell's visita a Vélez en Liniers y se despide hasta después del Mundial, con la meta de llegar a 6 partidos invicto en el torneo Apertura. Seguilo en vivo

Josué Reinatti, el arquero de Newell's al que Frank Kudelka eligió en el peor momento y respondió. Ahora, de nuevo titular y ante Vélez en Liniers.

El once de Newell's que visita a Vélez en Liniers.

El extremo de Newell's Walter Mazzantti se escapa a la marca del doble 5 de Vélez en Liniers.

Newell's despide un semestre que empezó con números en rojo pero que puede terminar de mejor manera. Visita a Vélez en Liniers , por la 9ª fecha suspendida en su oportunidad por el paro dictado por la misma AFA. Seguilo en vivo por La Capital.

El año empezó mal para Newell's, pero después Kudelka puso enderezarlo. Tras los primeros 45' minutos, el equipo de Kudelka iguala 0 a 0.

32' Clarísima de Vélez. Quirós trepó solo por izquierda y fue conectado defectuosamente por Godoy. Reinatti se había tirado y reaccionó para sacarla sobre su izquierda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2051433950073983368&partner=&hide_thread=false ¡INCREÍBLE!



Godoy tuvo el primero para Vélez y Reinatti metió una GRAN SALVADA



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/k8a4Aqp2IF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 4, 2026

12' Amarilla para Luca Regiardo por barrer duro abajo a Baeza.

9' La primera clara fue del local. Córner desde la derecha, le pegó abajo Joaquín García que le ganó a Méndez y Reinatti la sacó espectacularmente sobre su izquierda.

En el equipo de Kudelka, el único cambio fue la inclusión de Nicolás Goitea por el lesionado Oscar Salomón.

>>Leer más: Newell's se subió al tren de la victoria en la jornada de inferiores de la AFA ante Ferro

Las estadísticas de Vélez y Newell's