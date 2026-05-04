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En vivo: Newell's se fue al descanso empatando con Vélez en Liniers

Newell's visita a Vélez en Liniers y se despide hasta después del Mundial, con la meta de llegar a 6 partidos invicto en el torneo Apertura. Seguilo en vivo

4 de mayo 2026 · 19:03hs
El extremo de Newells Walter Mazzantti se escapa a la marca del doble 5 de Vélez en Liniers.

Virginia Benedetto

El extremo de Newell's Walter Mazzantti se escapa a la marca del doble 5 de Vélez en Liniers.
El once de Newells que visita a Vélez en Liniers.

Virginia Benedetto

El once de Newell's que visita a Vélez en Liniers.
Josué Reinatti

Virginia Benedetto

Josué Reinatti, el arquero de Newell's al que Frank Kudelka eligió en el peor momento y respondió. Ahora, de nuevo titular y ante Vélez en Liniers.

Newell's despide un semestre que empezó con números en rojo pero que puede terminar de mejor manera. Visita a Vélez en Liniers, por la 9ª fecha suspendida en su oportunidad por el paro dictado por la misma AFA. Seguilo en vivo por La Capital.

El año empezó mal para Newell's, pero después Kudelka puso enderezarlo. Tras los primeros 45' minutos, el equipo de Kudelka iguala 0 a 0.

>>Leer más: Newell's tiene el arco más vencido del torneo y la misión es reducir los errores contra Vélez

Los momentos del partido en Liniers

32' Clarísima de Vélez. Quirós trepó solo por izquierda y fue conectado defectuosamente por Godoy. Reinatti se había tirado y reaccionó para sacarla sobre su izquierda.

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12' Amarilla para Luca Regiardo por barrer duro abajo a Baeza.

9' La primera clara fue del local. Córner desde la derecha, le pegó abajo Joaquín García que le ganó a Méndez y Reinatti la sacó espectacularmente sobre su izquierda.

En el equipo de Kudelka, el único cambio fue la inclusión de Nicolás Goitea por el lesionado Oscar Salomón.

>>Leer más: Newell's se subió al tren de la victoria en la jornada de inferiores de la AFA ante Ferro

Las estadísticas de Vélez y Newell's

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