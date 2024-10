El influencer rosarino Franco Pisso será "comunicador y docente distinguido" de la ciudad

"Me hubiese encantado tener una foto de lo que eran mis primeras clases, donde había vendido únicamente 2 lugares y mis amigos @matias.raffe y @soyarash venían para hacer número así yo no pasaba tanta vergüenza. Me hubiese encantado tener un registro de las veces que @arielmartinfiori me prestaba un lugar para dar una clase cuando no podía pagarle el alquiler. Me hubiese encantado también tener alguna foto de la cantidad de veces que llegaba a casa con alguna idea nueva y @soy.solsanchez me decía sin titubear un solo segundo 'dale amor, vos podes'. Me hubiese encantado tener el dato de la cantidad de mates cocidos que tome con mi viejo para explicarle lo que era YouTube, lo que quería hacer, o como pensaba hacerlo. Me hubiese encantado poder tener una foto con cada uno de mis mejores amigos que cuando las cosas salían mal nunca me dejaron solo", posteó este jueves por la mañana Pisso en su cuenta de Instagram".