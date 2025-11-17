Newell's y un 2026 complicado: cómo arrancará en la tabla de los promedios A pesar de asegurarse la permanencia una fecha antes que finalice el torneo, la "Lepra" tendrá que sumar puntos en la lucha de los promedios para el próximo año 17 de noviembre 2025 · 15:36hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital La reconstrucción del equipo y cuerpo técnico serán claves en las aspiraciones de Newell's

Con Newell's ya salvado, la última fecha del Torneo Clausura definió los dos equipos que descendieron a la Primera Nacional. San Martín de San Juan, luego de perder 4-2 ante Aldosivi, fue el peor promedio de la Liga Profesional mientras que Godoy Cruz, tras empatar 1-1 frente a Deportivo Riestra, bajó de categoría por su posición en la Tabla Anual.

Con los descensos ya confirmados, se empieza a observar el panorama de la tabla de los promedios para la temporada 2026 con varios equipos en una situación complicada. Para el próximo año, se sumarán Gimnasia de Mendoza, que viene de consagrarse campeón de la segunda división del fútbol argentino y el ganador del Reducido de la categoría, entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn, que arrancarán de cero.

El club del Parque Independencia arrancará el año prestando suma atención a esta tabla. Las últimas tres temporadas con resultados irregulares provocaron que se ubique entre los últimos lugares en la pelea por la permanencia. Sin embargo, hay clubes que se encuentran en un contexto más complejo.

El "Tiburón" arrancará el campeonato más holgado, luego de un 2025 donde estuvo hasta el final luchando por continuar en Primera División. Además, los resultados de la jornada de este lunes serán determinantes, con Gimnasia y Belgrano entre los más afectados por la permanencia del año próximo.

Cómo queda la tabla de promedios para la temporada 2026 Así comenzará la lucha por la permanencia para el próximo año: 21° Instituto – 87 PTS / 87 PJ – Cociente: 1.000 22° Belgrano – 85 PTS / 86 PJ – Cociente: 0.988 23° Atlético de Tucumán – 84 PTS / 87 PJ – Cociente: 0.965 24° Central Córdoba – 84 PTS / 87 PJ – Cociente: 0.965 25° Gimnasia y Esgrima de La Plata – 83 PTS / 86 PJ – Cociente: 0.965 26° Newell's – 82 PTS / 87 PJ – Cociente: 0.943 27° Banfield – 76 PTS / 87 PJ – Cociente: 0.873 28° Sarmiento – 70 PTS / 87 PJ – Cociente: 0.813 29° Gimnasia de Mendoza – 0 PTS / 0 PJ 30° Estudiantes de Río Cuarto/ Deportivo Madryn - 0 PTS / 0 PJ