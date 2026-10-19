El gobierno de Santa Fe arma la Expo Seguridad Rosario como vidriera para empresarios

Como balance y para proyectar a la ciudad en materia de seguridad, la provincia y el sector privado arman un plenario que sirva para convencer a los inversores

El gobierno de Santa Fe abre las políticas de seguridad para el sector privado en su camino de mostrar la recuperación de Rosario en el tema. Por eso prepara la primera ExpoSeguridad Rosario , una vidriera para que empresarios se convenzan de invertir en la ciudad y dejen atrás los viejos pruritos.

El 4 y 5 de noviembre en el Salón Metropolitano se abrirán paneles de conversación y plenarios que abordarán la relación entre seguridad y desarrollo productivo. Habrá tanto una mirada política como empresaria bajo la idea de que Rosario se pacificó.

En rigor, habrá exposiciones del programa de seguridad del gobierno de Santa Fe y de la incorporación del sector privado a la lucha contra el crimen. El gobierno puntualiza esto último luego de la semana trágica de marzo de 2024, donde acompañaron las políticas de seguridad.

Justamente esto fundamenta la participación de la Fundación Rosario y de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que serán clave para atraer a los empresarios de renombre. También se esperan funcionarios de Seguridad de otras provincias y de otros países.

Como expectativa se espera que estén presentes representantes de empresas de peso de la construcción, energía, de servicios, de agroexportación, entre otros. Probablemente en la última década Córdoba sacó ventaja en este sentido, por lo que uno de los objetivos es que Rosario vuelva a ser opción de grandes proyectos.

“Cuando Rosario vivió picos de violencia tuvimos un proceso muy largo donde sólo oímos noticias nacionales prácticamente por nuestros problemas de violencia y narcotráfico y eso afectó mucho a los negocios de la ciudad, la inversión y reputación. Hoy competimos entre ciudades y regiones mucho más que antes”, explicó el secretario de Gobierno, Sebastián Chale.

Nicolás Ruggiero de Fundación Rosario, Sebastián Chale, secretario de Gobierno de Rosario, y Cristian Cunha, secretario de Cooperación de Santa Fe Gob. Santa Fe

Los ejes serán “Diagnóstico y conducción política” que tendrá al gobernador Maximiliano Pullaro como principal orador el primer día en un formato entrevista. “Reformas legislativas y judiciales”, “Compras de emergencias”, “Servicio penitenciario”, “Desarrollo económico y productivo”, “Tecnología y seguridad” y “Medios de comunicación”, eje en el cual hacen mucho hincapié porque es el que apuestan para la difusión a nivel nacional.

Hay tres cuestiones palpables que van a mostrar: la nueva cárcel El Infierno, incluso con celdas modelo en el Salón Metropolitano, las estaciones policiales y el sistema Lince de monitoreo.

Opiniones

Participarán del evento funcionarios provinciales y distintos empresarios de la ciudad. “Entendíamos que cada parte del sector privado que había aportado a esta solución, a este plan de seguridad, a este modelo tenía que mostrar lo que había hecho, pero sobre todo lo que hacen”, explicó en la presentación del plan el secretario de Cooperación del gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha.

Desde la Fundación Rosario, Nicolás Ruggiero, presidente de la institución sostuvo: “Queremos aportar nuestro granito de arena para ayudar a comunicar y cambiar la confianza de aquel potencial inversor en la ciudad, del que confíe en la ciudad, del que visite la ciudad para de alguna manera que siga creciendo”.

Por último, Chale explicó: “Es importante que la ciudad tenga claro que hay algunos preceptos y rumbos, algunas decisiones que tienen que sostenerse. Me parece que es un momento oportuno. Algunas cosas serán tipo de balance y muchas sobre cómo seguir, cómo proyectar a Rosario”.