Newell's ganó un partido fundamental para encaminar su clasificación a los octavos de final

Newell's venció 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Marcelo Bielsa, con goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari.

El abrazo de Cóccaro con el autor del gol, Jerónimo Gómez Mattar. El 1 a 0 de Newell's sobre Central Córdoba en el Coloso del Parque.

Jerónimo Gómez Mattar abre todo el pie y marcará el gol leproso.

Jerónimo Gómez Mattar grita al cielo el gol del 1 a 0 de Newell's sobre Central Córdoba.

Santiago Solari, Gómez Mattar y Mazzantti, en el festejo del segundo gol de Newell's sobre Central Córdoba.

Newell's venció en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, un resultado demasiado acotado para lo que mostró el equipo de Frank Kudelka, que sacó diferencias con Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, y luego descontó Leonardo Sequeira para ponerle suspenso a un partido que fue a favor de la Lepra..

87' Desborde de Mazzantti, centro y el ingresado Ramírez la tiró afuera.

79' GOL DE CENTRAL CORDOBA. De un centro desde la derecha, la pelota le sobró a Escobar y Sequeira de cabeza descontó.

DE CABEZA, SEQUEIRA DESCONTÓ PARA CENTRAL CÓRDOBA El delantero del Ferroviario metió un buen cabezazo para dejar a su equipo a tiro en el resultado ante Newell´s. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/wJbOlUhfKl

SOLARI AUMENTÓ LA VENTAJA PARA NEWELL’S



Mazzantti armó una gran jugada y dejó al Chino abajo del arco, que solo tuvo que empujarla para poner el 2-0 ante Central Córdoba.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/1FE5WJo16v — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2026

69' GOL de NEWELL'S. Recuperó Escobar en defensa y de la contra Mazzantti fue bárbaro hasta el fondo, mandó el pase a Solari, que solo la empujó al gol.

32' Tuvo el segundo al toque Newell's. Mala entrega atrás, Solari se fue y lo dejó mano a mano a Cóccaro con Aguerre, Doble tapada del arquero exleproso.

GÓMEZ MATTAR PUSO EL 1-0 PARA NEWELL´S



El mediocampista de la Lepra capturó el rebote en el área y definió bien, con la ayuda de un desvío, y abrió el marcador ante Central Córdoba.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/4M7ltUhrxm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2026

31' GOL DE NEWELL'S. Gómez Mattar la paró y la acomodó bárbaro con el pie abierto para someter a Aguerre.

27' Córner desde la izquierda de Guch, buen cabezazo de Cabrera en el primer palo y otra buena tapada de Aguirre para ponerla en el tiro de esquina de nuevo.

20' Buen remate de Guch casi en la medialuna, que Aguerre despejó al córner.

El equipo de Frank Kudelka viene de dejar un largo invicto en Mendoza y busca recuperarse rápido, en casa ante Central Córdoba. En reemplazo del suspendido Luca Regiardo entra Jerónimo Gómez Mattar.

Las estadísticas de Newell's y Central Córdoba