Newell's ganó un partido fundamental para encaminar su clasificación a los octavos de final

Newell's venció en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, un resultado demasiado acotado para lo que mostró el equipo de Frank Kudelka, que sacó diferencias con Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, y luego descontó Leonardo Sequeira para ponerle suspenso a un partido que fue a favor de la Lepra..
El minuto a minuto en el Coloso
87' Desborde de Mazzantti, centro y el ingresado Ramírez la tiró afuera.
79' GOL DE CENTRAL CORDOBA. De un centro desde la derecha, la pelota le sobró a Escobar y Sequeira de cabeza descontó.
69' GOL de NEWELL'S. Recuperó Escobar en defensa y de la contra Mazzantti fue bárbaro hasta el fondo, mandó el pase a Solari, que solo la empujó al gol.
32' Tuvo el segundo al toque Newell's. Mala entrega atrás, Solari se fue y lo dejó mano a mano a Cóccaro con Aguerre, Doble tapada del arquero exleproso.
31' GOL DE NEWELL'S. Gómez Mattar la paró y la acomodó bárbaro con el pie abierto para someter a Aguerre.
27' Córner desde la izquierda de Guch, buen cabezazo de Cabrera en el primer palo y otra buena tapada de Aguirre para ponerla en el tiro de esquina de nuevo.
20' Buen remate de Guch casi en la medialuna, que Aguerre despejó al córner.
El equipo de Frank Kudelka viene de dejar un largo invicto en Mendoza y busca recuperarse rápido, en casa ante Central Córdoba. En reemplazo del suspendido Luca Regiardo entra Jerónimo Gómez Mattar.
Las estadísticas de Newell's y Central Córdoba