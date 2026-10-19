La Capital | Newell's

Newell's ganó un partido fundamental para encaminar su clasificación a los octavos de final

Newell's venció 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Marcelo Bielsa, con goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari.

19 de octubre 2026 · 18:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
Santiago Solari

Sebastián Suárez Meccia

Santiago Solari, Gómez Mattar y Mazzantti, en el festejo del segundo gol de Newell's sobre Central Córdoba.
Jerónimo Gómez Mattar grita al cielo el gol del 1 a 0 de Newells sobre Central Córdoba.

Sebastián Suárez Meccia

Jerónimo Gómez Mattar grita al cielo el gol del 1 a 0 de Newell's sobre Central Córdoba.
Jerónimo Gómez Mattar abre todo el pie y marcará el gol leproso.

Sebastián Suárez Meccia

Jerónimo Gómez Mattar abre todo el pie y marcará el gol leproso.
El abrazo de Cóccaro con el autor del gol

El abrazo de Cóccaro con el autor del gol, Jerónimo Gómez Mattar. El 1 a 0 de Newell's sobre Central Córdoba en el Coloso del Parque.

Newell's venció en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa 2 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, un resultado demasiado acotado para lo que mostró el equipo de Frank Kudelka, que sacó diferencias con Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, y luego descontó Leonardo Sequeira para ponerle suspenso a un partido que fue a favor de la Lepra..

>> Leer más: El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newell's

El minuto a minuto en el Coloso

87' Desborde de Mazzantti, centro y el ingresado Ramírez la tiró afuera.

79' GOL DE CENTRAL CORDOBA. De un centro desde la derecha, la pelota le sobró a Escobar y Sequeira de cabeza descontó.

69' GOL de NEWELL'S. Recuperó Escobar en defensa y de la contra Mazzantti fue bárbaro hasta el fondo, mandó el pase a Solari, que solo la empujó al gol.

32' Tuvo el segundo al toque Newell's. Mala entrega atrás, Solari se fue y lo dejó mano a mano a Cóccaro con Aguerre, Doble tapada del arquero exleproso.

31' GOL DE NEWELL'S. Gómez Mattar la paró y la acomodó bárbaro con el pie abierto para someter a Aguerre.

27' Córner desde la izquierda de Guch, buen cabezazo de Cabrera en el primer palo y otra buena tapada de Aguirre para ponerla en el tiro de esquina de nuevo.

20' Buen remate de Guch casi en la medialuna, que Aguerre despejó al córner.

El equipo de Frank Kudelka viene de dejar un largo invicto en Mendoza y busca recuperarse rápido, en casa ante Central Córdoba. En reemplazo del suspendido Luca Regiardo entra Jerónimo Gómez Mattar.

Las estadísticas de Newell's y Central Córdoba

Noticias relacionadas
Gómez Mattar empezó el Clausura como titular y ahora volverá a jugar desde el inicio.

Con un solo cambio, Newell's tiene el once para recibir a Central Córdoba de Santiago

Jerónimo Gómez Mattar disputará su quinto partido desde el comienzo en el torneo.

El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newell's

San Lorenzo perdía 1 a 0, lo dio vuelta y derrotó a Estudiantes por 2 a 1.

Newell's sigue en el 8º puesto pese a que San Lorenzo ganó y lo igualó en puntos

El Tata Martino habló de Newells y Messi este sábado por la noche tras un partido de la MLS. 

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Las más leídas

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Lo último

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti y sus desbordes, las causas princiapales de la victoria

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti y sus desbordes, las causas princiapales de la victoria

Con la fuerza del deseo, Newells se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

La Fiscalía reconstruyó los movimientos del principal acusado mediante cámaras de seguridad. En paralelo, investiga si el asesinato estuvo vinculado con una red de préstamos usurarios manejada desde la cárcel.
Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis
Con la fuerza del deseo, Newells se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Por Rodolfo Parody
Ovación

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti y sus desbordes, las causas princiapales de la victoria

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti y sus desbordes, las causas princiapales de la victoria

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo
La Región

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Este comercio no soporta el modelo económico: la campaña en Rosario que expone la crisis pyme
Economía

"Este comercio no soporta el modelo económico": la campaña en Rosario que expone la crisis pyme

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Las más leídas
Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Ovación
Con la fuerza del deseo, Newells se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Por Rodolfo Parody
Ovación

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Con la fuerza del deseo, Newells se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Con un solo cambio, Newells tiene el once para recibir a Central Córdoba de Santiago

Con un solo cambio, Newell's tiene el once para recibir a Central Córdoba de Santiago

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Policiales
Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis
Policiales

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

La Ciudad
Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza
La Ciudad

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

El Niño en Rosario: las inundaciones históricas que ayudan a entender los riesgos actuales

El Niño en Rosario: las inundaciones históricas que ayudan a entender los riesgos actuales

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas
La Ciudad

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos
Salud

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Bariloche a la Carta, una oportunidad única para conocer la gastronomía patagónica

Por Gonzalo Santamaría
Turismo

Bariloche a la Carta, una oportunidad única para conocer la gastronomía patagónica

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

Por Matías Petisce
La Ciudad

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

El juez Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes
Policiales

El juez Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario
La Región

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas
La Ciudad

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión
Política

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
La Región

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones
Información General

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.
Agro

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo
Agro

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027
Información General

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre
Economía

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo
Información General

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas
La Ciudad

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo
Información General

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: Así no
Zoom

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: "Así no"

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas
Economía

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas