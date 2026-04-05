El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

Burgerland 2 convoca a más de 30 hamburgueserías de 8 provincias los días 11 y 12 de abril en el Parque Urquiza de Rosario, con música en vivo, entretenimiento y opciones veganas

El Parque Urquiza será el escenario de uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año en la ciudad. Burgerland 2 se realizará el 11 y 12 de abril a los pies del Planetario , con la participación de más de 30 hamburgueserías provenientes de ocho provincias del país que competirán por el título de la mejor hamburguesa de la Argentina.

El festival, que en su primera edición ya instaló la propuesta en el calendario de la escena foodie local, apuesta este año a una escala mayor. La combinación de gastronomía, música en vivo y entretenimiento busca posicionar a Rosario como sede de un evento de referencia regional en torno a la cultura hamburguesera, un segmento que en los últimos años consolidó presencia en la ciudad con la apertura de numerosos locales especializados.

La propuesta gastronómica contempla opciones para distintos perfiles de consumidor. Habrá alternativas veggie y sin TACC , lo que amplía el acceso al evento para personas con restricciones alimentarias o elecciones dietarias específicas. La variedad de procedencias de los participantes ofrece al público rosarino un panorama nacional del género, con propuestas que van desde elaboraciones clásicas hasta versiones más experimentales.

La programación artística refuerza el perfil del evento como festival y no solo como feria gastronómica. El line up confirmado incluye a Roze, Santiago Cañete, Agrupación Marylin, Crema y Bulldog , entre otros artistas. Los shows en vivo acompañarán las dos jornadas y apuntan a prolongar la permanencia del público en el predio.

Entre las actividades que completan la grilla figura la Competencia Sliders, una prueba de velocidad para comer que medirá a los participantes en una dinámica lúdica y espectacular. Este tipo de desafíos se han vuelto habituales en festivales similares a nivel internacional y generan alto impacto en redes sociales, lo que también contribuye a la difusión del evento.

El formato elegido para el sitio responde a las características del Parque Urquiza, uno de los espacios verdes más amplios y frecuentados de Rosario. El sector del Planetario ofrece capacidad para albergar múltiples puestos, escenarios y zonas diferenciadas sin comprometer la circulación del público, algo relevante cuando se esperan grandes convocatorias durante el fin de semana.

Entretenimiento para todas las edades

Más allá de la gastronomía y la música, Burgerland 2 incorpora un área dedicada al entretenimiento digital y familiar. El espacio gaming, la realidad virtual y la arena de láser apuntan a un público joven, mientras que la zona kids extiende la propuesta hacia las familias con niños. También se incluye un torneo de penales, actividad que en una ciudad con la tradición futbolística de Rosario suele generar participación espontánea.

Esta diversificación de contenidos es una tendencia creciente en los festivales gastronómicos: el objetivo es transformar la visita en una experiencia de varias horas y no limitarla al consumo de comida. La incorporación de tecnología de entretenimiento como la realidad virtual marca una diferencia respecto de eventos similares en la región.

Las entradas para Burgerland 2 están disponibles en burgerland.com.ar. El evento no tiene restricción de edad declarada y, por su formato al aire libre en un parque público, se perfila como una propuesta accesible para distintos segmentos de público rosarino durante el fin de semana del 11 y 12 de abril.