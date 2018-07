El presidente del Ente de la Movilidad de Rosario, Carlos Comi, dijo que el desembarco de Uber en Rosario "no es compatible con las normas vigentes". Sostuvo, además, que este tipo de herramientas "traería muchos inconvenientes para el sector de los taxistas".





La concejala de la Unión Cívica Radical María Eugenia Schmuck se mostró a favor de abrir un estudio para incorporar Uber al servicio público de la ciudad. "Sería interesante analizar la posibilidad de incorporar los aspectos que plantean estas aplicaciones".









La legisladora del Frente Progresista manifestó que Uber se podría aplicar en Rosario "con una buena y estricta legislación".

En declaraciones al programa Zysman 830 que se emite por La Ocho, el funcionario remarcó que "Uber no está dentro de las leyes vigentes en Rosario. Cuando me tocó ser presidente de la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal hemos sido muy claros al respecto: defendemos como hemos defendido siempre el trabajo legal de casi 8 mil personas que emplea el sector. Ese es un número muy importante en la ciudad".









Sin embargo, la iniciativa de Schmuck cosechó un contundente rechazo de los dueños de taxis quienes incluso prometieron "pelear o resistir en las calles" la llegada de Uber.

Comi remarcó que "una utilización de este tipo de herramientas como sucede en otras grandes ciudades, traería muchos problemas para el sector. Así que no está dentro de la normativa. Esta es una idea (el proyecto de Schmuk) que se plantea ahora. No sabemos en qué contexto. No hemos hablado con la concejala con la que me une una amistad, pero no es una idea que esté trabajándose o ponderándose desde el Ente de la Movilidad", añadió.