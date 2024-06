El enigma de calle Ayolas: por qué se llama Uruguay pasando San Martín

Quienes caminen por calle Uruguay saben que al cruzar avenida San Martín el nombre del país vecino desaparece y empieza Ayolas . Sin embargo, esta división no siempre existió. Y si bien el origen de esta historia no está del todo clara y hay algunas leyendas alrededor de estos cambios, algunos aseguran que el derrocamiento a Juan Domingo Perón en 1955 tuvo mucho que ver con esta puja de nomenclaturas. ¿Por qué una calle de Rosario se llama de manera distinta dependiendo del barrio que atraviesa?

El nombre original de la calle fue Ayolas. Así se determinó en 1905 , cuando la ciudad era un centro urbano que no paraba de crecer. Tuvieron que pasar varias décadas hasta que su nomenclatura cambió: en 1957 pasó a llamarse República Oriental del Uruguay. Pero la conversión duró poco y en 1962, por queja de los vecinos -según los explicita un decreto municipal-, se decidió restablecer el nombre de Ayolas desde el ahora acceso Sur hasta San Martín y, a partir de ahí continuó llamándose Uruguay.

Sin embargo, los cambios de nombres de los barrios y las calles no son fáciles. El poder puede pretender la imposición de un nombre, pero después la gente puede o no aceptarlo. Y este fue el caso, según sostiene la leyenda. Arraigados en la tradición y la historia de los vecinos, el reemplazo de Ayolas por Uruguay no fue bien recibido. Es que Tablada era por eses entonces un reducto peronista, uno de los escenarios de la Resistencia, aquel movimiento de bases que salió a enfrentar a los militares que habían derrocado a Perón. A tal punto fue el rechazo a la nomenclatura Uruguay, según este relato, que los vecinos lograron que el municipio reponga el nombre Ayolas al menos en el tramo que cruza el barrio Tablada, es decir desde San Martín al río.

Existe un decreto municipal que da cuenta de que los vecinos de barrio Tablada rechazaban el cambio de nomenclatura de Ayolas por Uruguay, pero nada se explicita sobre los motivos.

La voz del barrio Tablada

“Eso siempre se dijo en mi casa. Mi papá lo decía indignado, que habían cambiado el nombre de Ayolas porque Uruguay había respaldado el golpe contra Perón. La gente del barrio pensaba que era así, un homenaje a Uruguay que había permitido el aterrizaje de esos aviones tras el bombardeo de Plaza de Mayo”, relata Berta Temporelli, quien escribió un libro sobre la historia del barrio Tablada.

Los rumores del cambio de nomenclatura de Ayolas por Uruguay eran tan fuertes que en el barrio se comenzó a temer por el nombre de la plaza Eva Duarte de Perón, ubicada en Ayolas entre Ayacucho y Colón. “Cuando salió el decreto de la entonces dictadura que prohibía cualquier mención al peronismo, en el barrio comenzaron a tener miedo de que le fueran a poner a la plaza algún nombre vinculado a Uruguay. Entonces, rápidamente, a uno se le ocurrió adelantarse y proponer el nombre Remedio de Escalada, ya que el barrio, en realidad, se llama General San Martín”, apunta Temporelli, que vivió su infancia y juventud en Tablada.

También recuerda que Tablada era un barrio "muy peronista", que el derrocamiento de Perón volcó a los vecinos a las calles y recién cuando llegaron los tanques de guerra pudieron frenar las protestas. A raíz de esos días combativos se dice que Perón bautizó a Rosario como la capital del peronismo. Sin embargo, la mujer que actualmente tiene ochenta años aclara: "No todos lo eran, había demócratas progresistas y muchos radicales".

WhatsApp Image 2024-06-24 at 17.09.15.jpeg

¿Qué dicen los archivos?

El decreto municipal 20.762 publicado en agosto de 1957 determinó el cambio de calle Ayolas por Uruguay "en justo homenaje al baluarte de la democracia en nuestro continente". Allí mismo se señaló que otras cuatro calles de Rosario llevarían el nombre de distintos personajes públicos uruguayos.

El decreto 28.003 de octubre de 1962 fue el que le devolvió el nombre de Ayolas al tramo que va desde avenida San Martín hasta el actual acceso Sur. Si bien se señaló que los vecinos no estuvieron de acuerdo con el nombre Uruguay y que exigieron la restauración de la nomenclatura original, en ningún momento se esgrimieron la razones de ese rechazo. En cambio, se puede leer: "El nombre original, aquel que tradicionalmente conoce el pueblo, subsiste en el ánimo de todos, relegando a un segundo plano (...) a la nueva designación".

WhatsApp Image 2024-06-25 at 17.09.36.jpeg Fragmento del decreto que le restituye el nombre de Ayolas al tramo de barrio Tablada.

La versión del historiador Wladimir Mikielevich

Una tercera fuente muestra que, sin embargo, hay algún misterio rodeando la discusión Ayolas-Uruguay. El legendario historiador Wladimir Mikielievich escribió sobre este suceso y apuntó que en 1957 el municipio justificó el cambio de nombre de esa calle señalando que Rosario "no había sido justa con el país vecino y que no existía ninguna calle que llevara su nombre siendo que todas las repúblicas del continente habían sido incluidas".

Sin embargo, en los archivos documentales del Museo de la Ciudad se puede leer que el historiador escribió: "Esta falsa afirmación quedó en evidencia al dictarse el mismo año el decreto número 20.762, cuando se sustituyó el nombre de Uruguay que tenían cuatro distintas vías públicas por la de los ilustres uruguayos Joaquín Suarez, Lorenzo Batlle, Aparicio Saravia y José Enrique Rodó. También era falsa la afirmación de que todas las repúblicas del continente habían sido incluidas en ella, por cuanto se encontraba excluido el nombre de Venezuela".

WhatsApp Image 2024-06-24 at 14.38.26.jpeg Diccionario de Rosario de Wladimir Mikielievich. Archivo Documental, Museo de la Ciudad de Rosario. Diccionario de Rosario de Wladimir Mikielievich. Archivo Documental, Museo de la Ciudad de Rosario.

Lo cierto es que hasta el día de hoy la calle sigue estando dividida en dos. Uruguay y Ayolas, separadas por San Martín, comparten un espacio de la ciudad. Y la leyenda sobre las razones de este cambio de nomenclatura se mantiene a través del paso del tiempo.