El Concejo insistirá hoy con declarar la emergencia en seguridad

La reunión de hoy de la comisión de Seguridad en el Concejo Municipal será escenario de un nuevo intento por tratar la emergencia en seguridad en la ciudad. Hasta el momento, desde el recinto se solicitaron informes y precisiones al poder Ejecutivo local sobre lo desarrollado en 2016, pero no hubo contestaciones oficiales. "Nosotros pretendemos que se declare antes de fin de año", señaló el presidente de la comisión de Seguridad y concejal de Cambiemos, Gabriel Chumpitaz.





"Es inminente la necesidad de declarar la emergencia en seguridad en Rosario, se vienen tiempos difíciles, y esta es una gran oportunidad para que la intendenta, Mónica Fein pueda disponer de dinero para darles respuestas a los vecinos", destacó Chumpitaz.

"Los vecinos reclaman mayor rigor a la hora de controlar las motos. No sólo en las avenidas y en los grandes corredores, sino también en el interior de los barrios. Si las reparticiones municipales no están en capacidad de hacerlo, se debe avanzar en otro tipo de acciones programadas conjuntas con la policía y el Ministerio de Seguridad de la provincia", reclamó el edil de Cambiemos.

Para poder avanzar con este iniciativa, Chumpitaz advirtió que son necesarias las conclusiones de acciones legislativas anteriores. "En este momento queremos analizar los 28 expedientes antiguos de 2016, pero algunos de esos pedidos de informes todavía no fueron contestados. Seguiremos adelante con esta discusión, porque necesitamos apoyarnos en ese relevamiento para disponer las nuevas determinaciones", explicó el presidente de la comisión de Seguridad.

Sobre la realidad dentro de la comisión, y también en el Palacio Vasallo, el concejal confió que "en primer término hay consensos para aprobar la emergencia en seguridad. El tema es que en septiembre de 2016, cuando se presentó en aquella oportunidad la emergencia en seguridad, se acordaron 28 proyectos que están relacionados a la seguridad, ya sea con incumbencias provinciales y municipales, y la verdad es que nosotros aún no tenemos respuestas del municipio".

Y se encargó de resaltar: "De esta manera, no sabemos cuáles de estos proyectos se pudieron llevar adelante, cuáles se hicieron parcialmente y cuáles no se pudieron cumplir. Eso no nos permite avanzar en la emergencia en seguridad como pretendemos".

"Nos parece lógico y muy necesario contar con esas evaluaciones. Tranquilamente podríamos declarar la emergencia, pero nos parece más adecuado poder plantear acciones desde las conclusiones de estos proyectos. Pero no tuvimos ninguna respuesta oficial por parte de la Intendencia", subrayó Chumpitaz.

Acerca de sus pretensiones legislativas, contó que "la intención es poder declarar la emergencia antes de fin de año. Y todos los bloques, en su mayoría, estamos de acuerdo".

Con jefes de Distritos

En relación a las próximas iniciativas de la comisión de Seguridad, Chumpitaz destacó que en la reunión de hoy también se va a plantear "una reunión antes de fin de año con los seis jefes de los Distritos Municipales, con una modalidad parecida al encuentro que tuvimos con el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, y además contará con la participación de representantes de vecinos de toda la ciudad".

"La idea es que los vecinos puedan trasladarles directamente los reclamos que surgieron de los distintos observatorios realizados a los responsables políticos de cada sector. La idea es hacerlo sectorizado, por Distrito, para hacerlo más operativo", expresó el concejal.

En ese orden, agregó además que también se pretende hacer otra reunión de similares características con el secretario de Control y Convivencia del municipio, Guillermo Turrin, que seguramente se concretará en las próximas 2 ó 3 semanas".