“Se nota que intentaron modificar algunos puntos del proyecto original, pero mantuvieron cuestiones confusas y algunas que no se pueden admitir, como los usos que habilitan a las construcciones ”, resumieron los vecinos de Fisherton, Hostal del Sol, Aldea y San Eduardo luego de escuchar en vivo la sesión donde los concejales votaron los nuevos indicadores urbanísticos que comenzarán a regir en la zona.

A esto se suma que la ordenanza abunda en detalles técnicos y carece de una redacción clara en varios puntos, lo que podría llevar a que cada uno interprete la norma según sus propios intereses.

El bloque del Frente de Todos, Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y Ariel Cozzoni, de Unite, fueron los que se opusieron a la aprobación de la nueva normativa, en tanto que el resto de los partidos se unieron para votar el proyecto impulsado por el intendente, Pablo Javkin.

Sin embargo, fueron varios los concejales que criticaron el procedimiento con el que se llevaron a cabo las modificaciones a último momento.

Si bien los que votaron a favor manifestaron, en varias oportunidades, que la ordenanza se creó para “beneficiar a los vecinos y mantener las características de un barrio jardín de la ciudad”, lo cierto es que en la ordenanza no se aclara en ningún momento la necesidad de infraestructura imperiosa que tiene esa zona.

En primer lugar, y lo destacó la concejala Gigliani, “los vecinos no tienen presión de agua y padecen de sucesivos cortes de luz”, además en la zona tampoco hay desagües pluviales. Este punto fue el más reclamado por los vecinos, que no pueden creer que los ediles permitan densificar una zona donde hoy los servicios básicos ya no alcanzan.

Tanto desde Aldea como desde San Eduardo, los vecinos advirtieron que algunos puntos de la nueva ordenanza son confusos, como lo referido a los usos permitidos en los corredores.

Alturas

En cuanto a las alturas, la nueva ordenanza permite la construcción de planta baja y cinco pisos sobre avenida Newbery, en tanto que sobre Schweitzer será de planta baja y tres pisos, y lo mismo se mantiene para avenida Real.

En cambio, en avenida Eva Perón los nuevos indicadores mantienen el permiso de construcción de planta baja y hasta cinco pisos.

El centro de manzana es otro punto que planteó dificultades. En primer lugar porque la definición se contradice en el mismo párrafo redactado en la nueva ordenanza, según indicó Gigliani.

Además, los vecinos aseguraron que en la reunión con la secretaria de Planeamiento, Agustina González Cid, que mantuvieron el lunes pasado, le habían asegurado que lo bajarían de seis a tres metros, algo que finalmente no sucedió.

“Los vecinos pedimos regular la construcción de locales comerciales y para eso poner un límite en 100 metros cuadrados, y no lo incluyeron. En la reunión dijeron que los comercios minoristas pasaban a los corredores y eso no aparece en la nueva ordenanza. Solo en Aldea, Hostal y San Eduardo se plantea que los comercios minoristas deben estar agrupados, pero no aclara nada más”, argumentaron.

Más allá del debate, lo cierto es que en los últimos años se dieron cambios muy grandes en estos barrios alejados del centro, en los que surgieron demandas habitacionales y muchos proyectos de vivienda colectiva (edificios y condominios). Por este motivo se hizo imperioso repensar la normativa vigente y adecuarla a las nuevas necesidades para preservar las características del barrio, su carácter residencial con espacios verdes y abiertos y la forestación que identifica al sector. Para ello se propone limitar la edificabilidad en el tejido urbano de los barrios y concentrar la vivienda colectiva en calles de mayor jerarquía (avenidas más anchas).

Mientras que entre 1972 y 2017 se construía en promedio un complejo de viviendas cada dos años, en los últimos cinco años se pasó a construir cinco desarrollos residenciales por año.