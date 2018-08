El aislamiento del Centro de Justicia complica al barrio

Desde que se produjo la balacera al Centro de Justicia Penal, unos 25 días atrás, todo cambió en el Instituto de Educación Superior Nº 28 "Olga Cossettini", que funciona en calle Sarmiento 2902. Se les transformó la vida a los estudiantes que cursan allí y se les complicó el día a día. También afectó la sostenibilidad de los negocios y la actividad de los comercios de la zona.La rectora y vicerectora del establecimiento educativo que tiene unos 2.500 alumnos inscriptos, junto a representantes del centro de estudiantes, concurrieron ayer al Concejo a plantear los problemas y tratar de llegar a una solución. Convocados por la edila Celeste Lepratti, expusieron una hora y concentraron toda la atención de los concejales integrantes de la comisión de seguridad.

"Al imposibilitarse el tránsito, los alumnos deben dejar sus bicicletas o motos a tres cuadras, o bien caminar hasta la parada del colectivo, también unas tres cuadras, a las 10 u 11 de la noche", planteó la rectora Andrea Monserrat a los concejales de la comisión de seguridad. "Nos ha bajado la asistencia y no sabemos hasta cuándo se puede extender la situación", añadió la vice, Graciela Gasparoni.

El instituto de enseñanza está ubicado a una cuadra de los Tribunales donde se sustancian las audiencias de apelación del juicio a Los Monos (Sarmiento 2850), que fue atacado a balazos en la madrugada del 4 de agosto, y quedó aislado —o encerrado— a raíz del cerco policial que dispusieron las autoridades. El operativo de seguridad restringe la circulación de vehículos privados y del transporte público, desviando el paso de las líneas y dejando alejadas las paradas de colectivos.

Según las directivas, el cerco, "que fue inesperado", primero abarcaba sólo la manzana del Centro de Justicia Penal, pero luego se extendió hasta avenida San Martín, desde Rueda a Gaboto.

La cantidad de docentes tampoco es menor: el instituto cuenta con una nómina 256 profesores.

Los comerciantes también sufren problemas que amenazan con obligarlos al cierre. Las ventas les bajaron en picada y los proveedores no pueden ingresar a sus locales.

El representante del centro de estudiantes, Mauricio Giordano, dijo que "los estudiantes sienten miedo", además del disgusto que les ocasiona que "los policías le pidan los documentos para pasar". Y apuntó que "ese temor también ocurre con los que ingresan a clase a las ocho de la mañana, cuando todavía también está medio oscuro".

Según apuntó, transitan por el establecimiento cerca de mil alumnos cada jornada.

En el instituto Cossettini se cursan los profesorados de Historia, Inglés, Francés, Ciencias de la Educación, Matemáticas, Física, Traductorado y Lengua y Literatura.

El titular de la comisión, Gabriel Chumpitaz (Cambiemos), propuso que se nombre "a una persona responsable de la Municipalidad o la provincia" para estar en permanente relación con los vecinos de la zona y se comprometió a "avanzar en algún proyecto".

Por su parte, Pedro Salinas (Ciudad Futura) dijo que no comprendía la decisión de no dejar pasar al transporte urbano de pasajeros, "porque no veo la posibilidad de una balacera desde un colectivo".