Siete de cada diez mujeres policías afirmaron haber sufrido violencia de género en su lugar de trabajo. Y, en la mayoría de los casos, el maltrato vino del lado de varones jefes y superiores en el mando. La cruda radiografía de la situación de las mujeres en la fuerza provincial se plasma en la encuesta realizada por la Red de Mujeres Policías, Penitenciarias y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias; una entidad formada, justamente, con el objetivo de visibilizar las inequidades que existen en una institución verticalista y tradicionalmente masculina como la policial.

Unas 300 mujeres que cumplen funciones en 18 de los 19 departamentos de la provincia completaron la encuesta propuesta por las integrantes de la red con el objetivo de reunir datos sobre la situación de revista, las condiciones laborales, la distancia entre el trabajo y el hogar, el nivel educativo y las distintas formas de violencia que las tienen como víctimas.

"Hicimos esta encuesta porque necesitamos hacer visible lo que sucede con las mujeres en la institución policial", explica Mirian Reibel, una de las referentes de la red. Reibel se jubiló hace pocos meses, después de 30 años en la fuerza. Fue la segunda promoción de mujeres de la escuela de suboficiales, cuando se incorporó a la fuerza apenas unas cien mujeres.

Actualmente, las policías representan el 30 por ciento de los efectivos de la policía provincial, aún así los cargos jerárquicos están casi completamente ocupados por varones. Para las integrantes de la red de mujeres policías "es tiempo de desaprender de viejas estructuras y de abrir nuestras mentes a los tiempos que estamos viviendo. Es momento de volver a empezar y para eso contamos con la fuerza de la juventud y las ganas de que las cosas cambien", señala.

Un paso importante en este camino, dice, lo dieron en junio pasado cuando la legisladora Alicia Gutiérrez presentó un proyecto para la creación de un organismo que pueda brindar acompañamiento a las uniformadas víctimas de violencia de género. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados santafesina y actualmente esta en discusión en el Senado.

Hacer visibles

La encuesta realizada por la red de mujeres reúne los datos de unas 300 uniformadas, el 80 por ciento con más de cinco años de antigüedad en la fuerza policial. Según se advierte en las conclusiones del estudio, el dato no es menor ya que en esa etapa de servicio se puede acceder a ascensos, como jefaturas de comisarías, secciones, divisiones. En otro punto, el 2,4 por ciento tiene más de 25 años en la fuerza, lo que las habilitada para ocupar cargos más importantes como jefaturas de Unidades Regionales o de la Policía Provincial. Aun así, el 79 por ciento manifestó nunca haber ejercido cargos de mando.

Otro dato que se destaca es el nivel educativo alcanzado por las integrantes de la fuerza. Las encuestadas manifestaron que se capacitan, ya sea dentro de la institución, como fuera. Un 44,8 por ciento contestó que se encuentra cursando carreras universitarias y un 67,3 por ciento cursó por lo menos uno de los cursos que se ofrecen en la policía.

Ocho de cada diez mujeres encuestadas tiene uno o más hijos. Aún así, el 44 por ciento no vive en la localidad donde trabaja. El informe advierte que, en general, son madres que dejan a sus hijos por un día y hasta dos o tres, según el horario que se les haya asignado. Muchas de ellas, señala, prefieren pasar dos días seguidos trabajando en sus destinos, para poder descansar más días y estar cerca de sus hijos. Otro de los motivos son los costos de los traslados. Algunas localidades a las que se debe acceder no tienen líneas de colectivos directas, por lo que las mujeres deben hacer transbordo con otras líneas o viajar a dedo.

Las huellas del maltrato

Si estas condiciones no pusieran en evidencia de por sí algunos problemas para las integrantes de la fuerza, las respuestas referidas a las situaciones de violencia de género son aún más crudas.

Un 52,8 por ciento por ciento de las encuestadas dijo haber padecido una vez algún tipo de agresión y un 25,8 por ciento más de una vez. Según manifestaron, los tipos de hostigamiento más frecuentes son el psicológico (56 por ciento), simbólico (25,8 por ciento) y sexual, un 8,1 por ciento.

Quienes ejercieron violencia fueron en primer lugar los jefes o superiores directos (69 por ciento), un compañero (20,6 por ciento) y, en tercer lugar, la misma pareja (10,5 por ciento).

Según destaca el trabajo, la mayoría de las veces, estos casos no son denunciados. "Muchas de las víctimas no concurren a organismos destinados a la recepción de estas denuncias ya que perciben cierta connivencia entre los agresores y quienes deben diligenciar las denuncias. Sus casos son archivados o desestimados rápidamente, incluso a muchas les recomendaron no denunciar", señala el trabajo.

De esto da cuenta otro punto de la encuesta. En la mayoría de las situaciones de violencia de género, las víctimas no tienen una reparación: según indicaron las mujeres policías sólo un 14,1 por ciento de los casos tuvieron una resolución, frente a un 85,9 por ciento que no.

Imputan a un suboficial por abuso

Un agente policial de la Unidad Regional XIV de San Javier y que estaba en disponibilidad fue detenido el lunes a raíz de una causa por un hecho de abuso sexual hacia una mujer policía ocurrido en el interior de la seccional 1ª. El hecho ocurrió la semana pasada cuando la agente policial, que presta servicios en la misma dependencia, lo denunció en Fiscalía. Así, imputarán al suboficial Damián L. hoy, en los Tribunales de Santa Fe. Primero, el fiscal estableció que se trataba de un "abuso sexual simple", que consiste en "roces y tocamientos"; al avanzar la investigación, se determinó que existió abuso con acceso carnal, por lo que se dispuso la detención del agente.