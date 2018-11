El 64 por ciento de los rosarinos cree que la App debe regularse

La concejala radical que integra el Frente Progresista Cívico y Social, María Eugenia Schmuck, detalló que una encuesta realizada por la consultora Inmediata arrojó que el 47 por ciento de los rosarinos piensa que la llegada de Uber a la ciudad "es un aporte al sistema de transporte local".

Por su parte, el 33 por ciento opina que no y el 20 por ciento no sabe. Mientras tanto, el 64 por ciento cree que Uber debe ser regulada por el Concejo, un 21 por ciento no lo sabe y sólo el 15 por ciento se opone.

En virtud de ello, la concejala consideró que "desconocer el avance de la tecnología en la vida cotidiana de las personas es quedarse en el tiempo y permitir, por omisión, la competencia en términos desiguales. Por eso exigimos condiciones para que no sean una competencia desleal con los taxistas y remiseros. No debatir es una actitud conservadora que desconoce las elecciones de los rosarinos y rosarinas y trae consecuencias opuestas al supuesto espíritu de la postura", apuntó la edila.