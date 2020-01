Tras la negación de muertes por abortos clandestinos y el anuncio de una presentación judicial para dar marcha atrás con la adhesión de la provincia al protocolo de interrupción legal del embarazo por parte del sector celeste de la legislatura santafesina, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito afirmaron que son "estrategias de grupos antiderechos" y criticaron la "insensibilidad" para hacer referencia a una problemática imposible de invisibilizar.

El disparador fueron las palabras del diputado provincial Walter Ghione, miembro del bloque Somos Vida y Familia, quien señaló: "Hay una decisión de ir a la justicia porque el protocolo es totalmente inconstitucional y avasalla las instituciones provinciales. Estamos decididos a dar todos los pasos pertinentes ante la Justicia. Cualquier juez que tenga dos dedos de frente, lo va a frenar".

"Es un tipo de homicidio que está despenalizado en ciertas ocasiones siempre que el peligro no se pueda evitar por otros medios. Lógicamente, nosotros como legisladores provinciales no podemos permitir que se utilice el dinero de todos los contribuyentes para fomentar la cultura de la muerte, tenemos que invertir en la protección y la defensa de la vida", manifestó Ghione en declaraciones a La Ocho, para agregar que van a "enfrentar esto donde sea, donde tenga que ser".

Si bien la posición de Ghione y el bloque que conforma se sabe de antemano, fue más allá y soltó: "No es un problema de salud pública el aborto hoy en día. Se plantean situaciones que en la realidad no ocurren. No hay muertes por abortos clandestinos y no hay registros de una cantidad exacerbada o interesante de muertes por las cuales uno entienda que esto sea un problema de salud pública".

"Cuando hablamos de un problema de salud pública es porque hay una cantidad necesaria de situaciones de las cuales el Estado tenga que encargarse. Esto es una cuestión ideológica que se quiere imponer desde una agenda de supuestos derechos que tienen que ver con una cultura de la muerte", agregó.

"Insensibilidad"

"No me sorprende. Son estrategias que ya conocemos de los grupos antiderechos para obstruir un derecho de las mujeres. Está clarísimo que el protocolo no es inconstitucional, no viola ninguna norma sino lo que hace es regular, justamente, un procedimiento legal. Esa regulación es necesaria en función de esa obstaculización permanente que han promovido estos grupos", contrarrestó Silvia Augsburger, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Para explicar los índices de mortalidad por las prácticas clandestinas, indicó: "Argentina tiene cifras de mortalidad materna muy por encima de las cifras que tienen otros países, aún con el desarrollo que tiene Argentina en salud. Eso es porque el aborto es considerado un delito en algunas situaciones y por el aborto inseguro".

"Si no hubiese estas muertes por abortos inseguros, Argentina disminuiría sustancialmente las cifras de mortalidad materna. Lo dicen las cifras oficiales", añadió.

En referencia a la intervención de Ghione, Augsburger dijo: "Lamento profundamente la insensibilidad de un diputado provincial, porque cada muerte evitable siempre es una muerte. Y si con la modificación de una norma o con un protocolo podemos evitar esa muerte, bienvenido el protocolo".

"La interpretación de en qué situación el aborto es legal fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012. Es, en nuestro país, quien en última instancia interpreta la norma y lo que hace este protocolo es, a partir de esa interpretación, establecer el procedimiento adecuado al Código Civil y Comercial que fue aprobado en 2015. Por eso necesitaba una actualización, sobre todo para las personas menores de edad y las personas con alguna discapacidad", sumó.

Sobre la eventual presentación judicial que realizarían en contra de la adhesión al protocolo, la ex diputada nacional y provincial aseguró que "no hay ninguna posibilidad de que prospere" y citó un caso similar en la provincia de Córdoba: "La organización Portal de Belén hizo una presentación judicial para que el protocolo no rigiera en esa provincia. Eso tuvo un procedimiento legal y, finalmente, no prosperó".

"Esto es, simplemente, un obstáculo más, que se va a caer", concluyó.

medida. El miércoles, el gobernador Omar Perotti decretó la adhesión de la provincia al protocolo nacional.