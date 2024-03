Docentes, estatales y médicos ratificaron los paros y alertaron por la inseguridad

El paro responde “a la negativa del gobierno provincial de otorgar un verdadero aumento salarial que recomponga de manera urgente la pérdida de los salarios licuados por la inflación y el recorte nacional del Fonid", según consignaron en un documento. Además, plantearon "la terrible situación que viven los barrios y las escuelas, ante las inundaciones que no son otra cosa que las consecuencias por la falta de inversión y recorte en las obras públicas" y se mostraron preocupados "por las situaciones de violencia que castigan los barrios, los centros de salud y las escuelas”.

“El rechazo en el sur de la provincia es muy grande. Y hay además hay una situación cruzada por la violencia que estamos viviendo en Rosario. Los colegios de Rosario viven una realidad que no se da en el resto de la provincia. Las autoridades deberían prestar más atención a todo esto, porque no tienen el registro que corresponde “, agregó Lucero.

El titular del Sadop señaló que los gremios acudieron a una reunión paritaria la semana pasada, donde "el Ministerio de Educación planteó que había pocas cosas que podía hacer en función de la seguridad, lo cual es cierto, pero tampoco había ningún funcionario del Ministerio de Seguridad". Amplió: "En los meses que lleva esta gestión no hemos tenido ninguna reunión con funcionarios de Seguridad y hemos tenido muchos problemas que han sido graves y que debimos mantener en reserva para no magnificar estas cuestiones, pero hay cuestiones que suceden en colegios, que no son de los barrios populares y que han recibido amenazas y hay que tenerlas en cuenta”.