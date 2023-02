"Con la tarjeta Sube la curva de la tarifa tiene que achatarse"

—El ministerio de Transporte tiene una política de transporte. Esto es lo que rescato de mis predecesores, Mario Meoni y Alexis Guerrera. En el espacio de Sergio Massa diseñamos una política que no es casual, que tiene la proyección en obras que están conectadas a la política de transporte en los cuatro modos de transporte: el aéreo, el ferroviario, el automotor y el marítimo-fluvial. Esto significa que cada cosa que hacemos está engarzada en un plan federal de modernización de transporte. Nosotros entendemos al transporte como un instrumento fundamental de la economía y del desarrollo. En total coincidencia con el ministro de Economía nos ponemos al servicio de bajar los costos logísticos, porque eso beneficia al productor, al acopiador, a toda la línea de valor, y ayuda al florecimiento de las economías regionales. Hemos desarrollado fuertemente el ferrocarril de carga: invertimos 2 mil millones de dólares en ferrocarriles y eso hoy significa 8 millones y medio de toneladas transportadas, nada más que por el ferrocarril Belgrano Cargas. Es un cambio superlativo, porque significa alrededor del 70% más que en 2019 y esto beneficia al salteño, al santafesino, al que vive en Catamarca, al que produce. Lo mismo que hacemos en ferrocarril, lo hacemos en el modo aéreo: estamos incorporando tres aviones a la flota de Aerolíneas exclusivamente de carga para bajar costos. La Argentina es el octavo país en extensión del mundo, si no piensa en una intermodalidad del avión, el barco, el camión y el tren en verdad se pierde una gran oportunidad.

—Lo traigo a Rosario. Una cuestión que siempre vuelve a estar en la agenda es el precio del boleto de colectivo. Está en 99 pesos y en el Amba 35 pesos. ¿Por qué todavía no se puede terminar de nivelar y que los subsidios de repartan de una manera más federal?

—Es el segundo gran desafío: el problema de la distribución de los fondos de transporte. En esto hay que ser muy justo, y lo digo muy respetuosamente, pero lo tengo que plantear en estos términos: el gobierno anterior, en el llamado consenso fiscal en 2018, prácticamente eliminó el fondo compensador del transporte del interior del país. Pero en el mismo acto se enganchó a las 32 líneas de la ciudad de Buenos Aires al fondo federal, con lo cual provoca una distorsión fenomenal. Cuando quisimos retomar ese auxilio al transporte público, ya en la pandemia, hasta le tuvimos que cambiar el nombre al fondo porque no podíamos volver aquello que ya había sido eliminado por la gestión de Mauricio Macri. Entonces empezamos a hablar de un fondo de compensación Covid. El año pasado, que estuvimos en el Congreso, me tocó plantear el problema y correr el velo a lo que estaba pasando. Y el Congreso tomó el tema. En el 2022 la Cámara de Diputados rechazó el presupuesto ahí había 46 mil millones para el transporte. Después vino esta tarea de dialogar, de convencer, incluso a los opositores, y se votó unánimemente el fondo que hoy tengo en el presupuesto nacional, que es de 85 mil millones. Esto lo vamos a distribuir y empezamos hoy (por el jueves), porque firmé la primera resolución, que tiene una previsibilidad de cuatro meses de 7 mil millones mensuales para el transporte de interior, pero defendiendo esta idea de que cada una de las provincias hará su aporte al sistema. No puede ser el único soporte del sistema el subsidio nacional. Tampoco puede ser que no tengamos un control estricto de adonde van esos fondos. Y esto lo estamos haciendo con la tarjeta Sube en Rosario. Todo eso va aportando a trazabilidad de los subsidios. Al conocimiento de la flota, los kilómetros recorridos, porque no siempre llegaba el subsidio al bolsillo de pasajeros.

image.png

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

—Sobre la tarjeta Sube en Rosario, se planteó un plazo de 120 días a partir de marzo de convivencia con la Movi. ¿Ese plazo sigue en pie o puede modificarse?

—Sigue en pie. Y tiene que ver, como bien lo planteás, con una convivencia. Es decir, la posibilidad de que durante este tramo los vecinos y la vecina que también tienen que emigrar a una nueva tarjeta, primero sepan de los beneficios. La tarjeta Sube para los rosarinos significa más de 2.500 millones de pesos más del ministerio de Transporte al sistema de transporte de la ciudad como auxilio. Y, sobre todo, va directo al bolsillo del que usa el transporte, porque estamos aplicando un descuento, que se llama atributo social, que durante el gobierno anterior solamente estaba en el Amba y hoy extendimos a todo el país. Quien tiene atributo social tiene 55% de descuento: jubilados, pensionados, ex combatientes de Malvinas, todos los beneficiarios de Anses, trabajadoras domésticas. Esto va a ser otra inyección de recursos para la ciudad. Entonces, a mí, no sólo como ministro de Transporte de la Nación sino también como como rosarino, como santafesino, me pareció fundamental que algo que se habló durante tanto tiempo se pueda concretar, así como lo hicimos con otras iniciativas, como el tren Rosario-Cañada de Gómez. Algo que me decían que era imposible y hoy es una realidad. De la misma forma, pudimos hacer ocho trenes metropolitanos, un planteo que me hizo Sergio Massa cuando llegué al ministerio, y vamos a hacer un noveno. Es un gran aporte recuperar un servicio que mi generación y la tuya no lo vivieron como tal. Había que estar en Buenos Aires para andar en tren de la Argentina. Hoy ya no.

—¿Tienen en carpeta en Rosario otros trenes de cercanía?

—Estamos presentando en pocos días el plan nacional de recuperación del sistema ferroviario, que es una suerte de reparación histórica del sistema ferroviario. Es un proyecto de ley que se está elaborando desde el ministerio de Transporte con Ferrocarriles Argentinos. Tenemos que comprometer una parte del presupuesto nacional en el sostenimiento del sistema ferroviario. Argentina no puede tener la discontinuidad que tuvo en materia ferroviaria. Fue una de las grandes inversiones del siglo XX, tuvimos una etapa de reafirmación con Perón y después vino la debacle. Si bien de 2003 en adelante tuvimos una curva para arriba en 2017 se desmoronó. Eso no puede volver a suceder sea quien sea quien gobierne, porque es una política de Estado, Vamos a trabajar en eso. Tenemos en carpeta algunos proyectos: el tren universitario Rosario, para unir las casas de la UNR de Casilda y Zavalla. O el tren de Villa Constitución. También se han inaugurado las paradas del tren en San Lorenzo y Serodino, mucha gente de la región utiliza ese tren de larga distancia para venir a Rosario, o para ir a Córdoba o a Buenos Aires. Hemos reactivado el sistema, nos falta mucho porque empezamos muy abajo, pero tenemos grandes expectativas como política de Estado.

https://twitter.com/DiegoGiuliano/status/1626299707096981506 Un millón de rosarinos y rosarinas están cada vez más cerca de ver simplificada su manera de viajar y conectarse con los distintos puntos de la ciudad con #SUBERosario

Hoy dimos un gran paso fiscalizando todos los aspectos técnicos que hacen al proceso de su implementación. pic.twitter.com/4RfHArBpb5 — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) February 16, 2023

—Una última pregunta sobre la Sube: estamos a muy pocos días del comienzo del ciclo lectivo, ¿cómo se va a empalmar el sistema con el Boleto Educativo Gratuito de Santa Fe? ¿Hay novedades sobre este tema?

—Nosotros aportamos el 55% de descuento a todos los que se suben al sistema de transporte urbano. De estos grupos, luego hay beneficios que da la provincia y beneficios que da la ciudad. Cada uno se hace cargo de sus propios beneficios. Nosotros, del 55% de descuento; la provincia, de el boleto educativo gratuito, y la ciudad con los beneficios sociales que tiene la intendencia. Esto significa que la curva de la tarifa tiene que achatarse, obligatoriamente. Toda esta inversión de la Sube viene para que tengamos un sistema más eficiente, que sigue administrando el municipio de Rosario, el Ejecutivo y su Concejo. Nosotros venimos a generar un aporte como las paradas seguras, que no significa que nos hagamos cargo de la seguridad, pero sí que traemos herramientas e instrumentos para prevenir y mejorar la seguridad.

—Otro tema importante para el entramado productivo de la provincia es la hidrovía, ¿qué están pensando en el ministerio respecto a la gestión?

—Nos tocó el fin de la concesión y dejó de ser una empresa privada para transformarse en un lugar en donde se combina lo público con lo privado, donde lo mejor de cada uno tiene que ser puesto en la gestión de la tercera vía navegable más grande del planeta. Los argentinos tenemos que hacernos cargo de que tenemos una de las grandes herramientas del sistema de logística mundial. La hidrovía Paraná-Paraguay tiene la ventaja competitiva de que un barco oceánico aparece perforando el territorio argentino. Y ahora la vamos a ampliar: ese es el decreto que está hoy en el escritorio del presidente Fernández, ampliarla hacia el Pilcomayo en el norte y hacia el Iguazú, en lo que es Misiones y Formosa. Es una hidrovía grande, amplia, conecta a regiones; no es una vía navegable cortita como alguna vez se pensó, desde Timbúes hasta el océano. Estamos pensando en algo mucho más integrado para esa autopista fluvial. Destaco dos acciones. La primera es que creamos un ente nacional. El presidente Fernández corrió el velo de lo que era nada más que una sociedad anónima, lo transformó en un ente nacional donde hay siete provincias representadas, y una es la nuestra, la de Santa Fe. Eso es federalizar la hidrovía, aun cuando no era una competencia que necesariamente había que transferir. Sin embargo, el presidente decidió poner todos los ojos sobre la vía navegable. Y segundo, algo que me ha tocado decidir, es la ampliación de la hidrovía hacia el norte y el cobro del peaje al tráfico internacional. Durante diez años la Argentina no lo hizo. Por lo tanto, la consecuencia fue que nuestra flota fluvial entró en una crisis profundísima. Nuestro esfuerzo ahora es incentivar nuestra flota fluvial, hacer más obras y servicios en Santa Fe al norte. Esto da como resultado una hidrovía mucho más grande, más controlada pero también más competitiva, porque quienes hacen los trabajos hoy son quienes ganen las licitaciones que se realizan en el ámbito de la AGP. Ese es el modelo: una hidrovía más grande, con mayor control del Estado con la percepción del peaje de parte del ente nacional. Es una gestión muy transparente, porque ahí están las siete provincias y el Estado nacional.

image.png

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

—¿Qué significa para el gobierno, pero también para la provincia, la asunción de Agustín Rossi como Jefe de Gabinete?

—En los últimos dos casos, el de Manzur y el de Rossi, ese es un espacio de las provincias. Por lo tanto, que esté ahí un comprovinciano como Agustín Rossi es muy importante. Más allá de nuestras posiciones, como santafesinos tenemos que hacer mucha fuerza para que tengamos más funcionarios nacionales que sean de Santa Fe y miren a la provincia. Cuando me designaron como ministro, le planteé a Sergio Massa y al presidente que me sentía honrado como rosarino, como santafesino, de poder representar a mi provincia en el gabinete nacional, algo que no es muy habitual, pero que tenemos que fortalecer. Por eso creo que Agustín va a aportar toda su experiencia, su conocimiento del Estado y de lo que significa la relación con las provincias en este tramo del gobierno, donde necesitamos justamente esa mirada.

—Sergio Massa lo sumó a la mesa del Frente de Todos en representación de su espacio, ¿cómo analiza que lo hayan elegido para ocupar ese lugar?

—Es un compromiso enorme representar en el Frente de Todos al espacio de Sergio Massa, junto con otros compañeros, como Malena Galmarini, Cecilia Moreau y el intendente de San Fernando. Para nosotros el Frente de Todos es muy importante, ha sido una coalición política en donde ha habido un enorme respeto por las singularidades, pero ha habido un gran concepto del colectivo. Tenemos que dar soluciones al país. Eso es lo más importante. Si a mí me toca inaugurar un tren a Cañada de Gómez, le resolvemos el problema al estudiante que en vez de alquilar un departamento puede ir y venir a cenar a su casa, o al trabajador que vive en Funes y trabaja en Rosario. Vos me dirás qué tiene que ver el Frente de Todos con un tren, y tiene muchísimo que ver, porque tiene que ver con resolver situaciones. Luego vienen los debates de mayor profundidad política, pero en nuestro espacio resolver problemas es la única dinámica que nos hemos dado desde el día uno. El Frente de Todos siempre se tiene que actualizar y tenemos que ser eficaces, en una Argentina que no puede esperar.

—Él no quiere hablar de candidaturas, pero, ¿lo imagina a Massa como el maquinista del Frente de Todos?

—(Se ríe) Es el maquinista de la economía, hay muchos maquinistas. Lo cierto es que nosotros nos hemos enfocado fuerte en la gestión. Yo fui concejal de Rosario, me tocó durante mucho tiempo construir normas. En este lugar en que la vida y mis compañeros me han puesto tengo la posibilidad de ejecutar respuestas, soluciones. La Sube, las 2380 paradas seguras en todo el país, el darle un sentido democrático y federalizante a la vía navegable troncal, son compromisos demasiado grandes con el país y con mis vecinos como para pensar ahora en otra cosa. Massa nos ha dado esa impronta a todos. Él lo ha dicho pública y privadamente: a él le toca resolver los problemas de la economía del país y a mí los del transporte.