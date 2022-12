Destacados 2022: Rosario distinguió a más de 300 deportistas en el Monumento

Esta ocasión tuvo una mención especial a quienes formaron parte en abril y mayo de este año de la tercera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, donde más de un millón de personas pasaron por el parque de la Independencia en diez días inolvidables para la ciudad.

“Es importantísimo reconocer el esfuerzo que todos nuestros deportistas hacen día a día entrenándose. Sabemos que en este país es complicado, y por eso es digno de admirar todo el trabajo y la pasión que le ponen al deporte. Y a todo eso hay que sumarle que la preparación de muchos de ellos fue en medio de la pandemia, con burbujas, buscándole la vuelta pero lo pudieron hacer también gracias al compromiso de los clubes, los entrenadores y sin dudas de las familias, el pilar fundamental que sostiene toda la estructura”, indicó Adrián Ghiglione, secretario de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario.

Los deportes participantes fueron: atletismo, atletismo adaptado, natación, natación adaptada, natación artística, polo acuático, vóley, beach vóley, para vóley, básquet, básquet 3x3, canotaje, canotaje adaptado, ciclismo, ciclismo adaptado, judo, judo adaptado, esquí náutico, fútbol, fútbol amputado, fútbol talla baja, fútbol down, fútbol PC, fútbol de salón AROFUSA, fútbol playa, gimnasia, hockey, halterofilia, patín artístico, patín velocidad, hockey in line, skateboarding, inline freestyle, golf, golf adaptado, remo, rugby, quad rugby, tenis, beach tenis, tenis con paleta, tenis de mesa, tiro con arco, vela, ajedrez, bochas, esgrima, equitación, volteo, faustball, handball, beach handball, karate, motonáutica, squash, padel, pesca, polo, kickboxing, hapkido, pakua, fisiculturismo y fitness, boxeo, stand up, kendo e iado, kumdo, taekwondo, artes marciales, jiujitsu brasileño, muay thay, wushu kung fu, wushu kung fu adaptado y aikido.

I Juegos CReAR

El legado de los III Juegos Suramericanos de la Juventud sigue más vivo que nunca con el Centro Regional de Alto Rendimiento (CReAR). Y es por eso que en abril del año próximo la ciudad volverá a ser epicentro de un convocante evento multideportivo: los I Juegos CReAR. El objetivo será consolidar el posicionamiento de Rosario en materia deportiva, englobando los cuatro programas incluidos en la iniciativa: Evaluaciones, Selecciones Permanentes, Capacitaciones y Campus.

Participarán unos 30 mil deportistas de Rosario y la región en cerca de 60 deportes, distribuidos en 11 escenarios deportivos, todos dentro del Parque Independencia. Habrá dos salas de conferencias, 1 Fan Fest y un Centro Principal de Evaluaciones. Las modalidades deportivas serán competitiva, evaluativa y formativa. Todo eso vinculado con eventos educativos y culturales tales como Congresos Nacionales de deporte, medicina y turismo, talleres interactivos, proyectos comunitarios y jornadas de aprendizaje y capacitaciones.