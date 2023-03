Desde el Concejo advierten que faltan taxis en las calles y evalúan confiscar licencias

"Queremos ver qué porcentaje podemos aplicar, pero el 40% no creo que sea posible", analizó Schmuck sobre el incremento de tarifa.

"Pero antes, quiero decirles algo a los compañeros taxistas: ¡basta de de pedir aumentos si no sacan los autos a la calle! Nosotros los multamos porque a través del GPS vemos que no cumplen con el cronograma, se bancan la multa y no sacan los autos", precisó.

"Vamos a tener que empezar a salir a confiscar chapas porque, la verdad, no hay taxis en la calle. No estoy dispuesta a discutir aumento si antes no discutimos medidas más rígidas para que haya taxis disponibles y eso hay que resolverlo", sentenció Schmuck, visiblemente ofuscada por la situación actual del transporte público.

Por otra parte, la presidenta del Concejo sostuvo que la polémica por las aplicaciones "no da para más" y es una cuestión que debe tratarse de inmediato. Adelantó que la semana que viene se sentará a discutirlo con todos los bloques.

Para la concejala radical, la única manera de discutir un aumento de la tarifa de taxis es que el servicio público funcione en condiciones óptimas y pueda convivir con las aplicaciones móviles con su correspondiente regulación y contralor del Estado.

"Si al servicio público lo controlaran el Estado y los usuarios, esta avivada de dejar cinco autos guardados en la casa y sacar solo uno y no contratar choferes no pasaría", enfatizó.

Entre lunes y martes de la semana que viene, previo al fin de semana largo de Pascua, el Concejo trataría el incremento de la tarifa y el uso de aplicaciones móviles tal como proponen varios sectores, entre los que se encuentra parte del oficialismo y Juntos por el Cambio, con proyectos a favor del uso de aplicaciones, pero reguladas por el Estado.