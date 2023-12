Descongelan la tarifa de la EPE: sube la luz un 9% en enero

Los actuales funcionarios de la gestión Pullaro denuncian que Perotti no autorizó una actualización en septiembre; lo que ocasionó un déficit de 30 mil millones de pesos proyectado a marzo.

El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, informó que a partir del próximo mes de enero se efectuará una actualización de la tarifa energética de un 9 por ciento promedio, que había sido autorizado en audiencia pública en febrero pasado. El incremento era posible si se superaban determinados parámetros inflacionarios en septiembre, situación que no ocurrió porque el gobierno provincial anterior decidió no aplicar la suba. Ahora, los actuales funcionarios advierten que este retraso en la actualización de costos de la EPE "puede repercutir en la calidad del servicio" eléctrico. Y no se descartan cortes del servicio a lo largo del verano. El "rojo" proyectado a marzo ronda los 30 mil millones de pesos.