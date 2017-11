El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Marcelo Vedrovnik, solicitó la apertura de un sumario para investigar los hechos de violencia que ocurrieron fuera y dentro de esa casa de altos estudios entre un consejero estudiantil del socialismo y un egresado que militaba en La Cámpora. El caso tuvo ayer su capítulo en el Concejo Municipal, donde el justicialismo solicitó una manifestación de repudio por parte del legislativo local, que no tuvo eco pero generó fuertes acusaciones cruzadas (ver aparte).

Angel Leonardi, un egresado de Derecho que militó en La Cámpora, había denunciado que fue golpeado por el consejero estudiantil de DNI (agrupación socialista), Guillermo Canseco. Y detalló que la agresión había comenzado en el baño de la facultad y terminó a los puñetazos en las inmediaciones. A raíz del ataque, Leonardi terminó con el tabique nasal fracturado y lesiones en los dedos de una mano. El incidente motivó una denuncia penal del egresado.

Tras esos episodios violentos, registrados en la madrugada del sábado pasado entre militantes de diversas agrupaciones, el decano de Derecho decidió a tomar el control de la situación.

Según explicó Vedrovnik, el estatuto de Derecho establece tres tipos de sanciones: el apercibimiento (que es una prerrogativa del propio decano), y las suspensiones y expulsiones, que son facultades del Consejo Directivo.

Pero previo a toda sanción, debe existir un sumario administrativo previo. "Como decano, no miro para el costado. Ya presenté un escrito al fiscal donde me puse a su entera disposición", indicó el decano y puntualizó: "Ante los hechos de conocimiento público, le he pedido a la Oficina de Sumarios y al asesor jurídico que investigue lo sucedido".

De ahora en más se abrirá una etapa de recolección de testimonios, pruebas y elementos que puedan desembocar en un dictamen. Una vez que esté finalizado, se elevará a consideración del Consejo Directivo.

"No sé si será en 2017. Queda una sola reunión del Consejo Directivo (órgano integrado por docentes, graduados, no docentes y estudiantes) previsto para el 4 de diciembre. Puede haber pedidos de toda naturaleza contra el consejero estudiantil cuestionado, incluso su expulsión, pero no habrá decisión hasta que no se instruya un sumario previo, cosa que ya me adelanté a solicitar", remarcó Vedrovnik.

Repudio

El decano repudió "todo hecho de violencia que ocurra en la facultad, ya que no existe justificativo alguno para que los estudiantes reaccionen así. Deben hacer honor a la función de consejeros y me da vergüenza que en Derecho pasen estas cosas", aseguró.

En relación a la denuncia presentada por la Asociación Compromiso Vial, entidad que recordó que Canseco tiene una probation por un accidente que protagonizó en febrero del año pasado; Vedrovnik fue tajante. "Canseco no tiene una condena penal, y con la presunción de inocencia puede ser candidato, ya sea que la probation se la hayan concedido antes o después de ser candidato", consideró.

Los encontronazos estudiantiles han sido parte del "folclore" de la vida universitaria de varias casas de estudio. Y en este marco, se confirmó ayer que ya en marzo pasado ingresó un expediente al Consejo Directivo de Derecho con una denuncia de la Agrupación DNI contra La Cámpora, donde se planteaba una situación de violencia física con golpes, en épocas previas a las elecciones estudiantiles.

También trascendió que Canseco habría sido víctima de hostigamiento por parte de sectores políticos que le vociferaron cánticos descalificadores en relación al accidente que lo tuvo como involucrado y que derivó en la muerte de una anciana tras meses de internación. A su vez, algunas voces socialistas dijeron que el consejero habría llamado a Leonardi para expresarle sus disculpas por las agresiones.