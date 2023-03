Dengue en Rosario: se duplican los casos cada 48 horas y esperan que sigan aumentando

Remarcó que "la condición climatológica favorece a que la situación no esté por terminar sino que esperamos que la cantidad de casos se incremente. Estamos viendo que los casos se duplican cada 48 horas en Rosario".

En ese contexto, comentó que desde del área de epidemiología, junto a la de Control de Vectores, están trabajando "tratando de llegar a todos los barrios con los bloqueos, pero es muy difícil".

"Hay casos en todos los distritos -amplió el funcionario-, incluso en el macrocentro. Pero como en otras épocas hay zonas como la noroeste y la zona sudoeste donde hay dos grandes conglomerados con casos. Y, como pasa en todos los brotes, los casos se diseminan por todos los barrios. Por eso es importante tener identificados cuáles son los barrios más calientes para llevar acciones de bloqueo".

Consultado sobre si se habían dado casos graves tanto de dengue como de chikungunya, Lahitte dijo que "hasta ahora no y esperemos que no ocurran. No hay ningún fallecido", para luego explicar que "el dengue tiene una mortalidad muy baja, que es de 0,2% por cada 100 mil habitantes, y es más baja aún la del chikungunya. Sí se han internado casos con signos de alarma, que no son del dengue grave, que sería el hemorrágico. Hay algunos pacientes internados en efectores públicos y privados".

Acerca de las diferencias de los síntomas entre el dengue y el chikungunya, el director del área de Epidemiología municipal detalló que "son síndromes febriles inespecíficos, que se caracterizan por no presentar síntomas respiratorios, para diferenciarlo de cuadros como el covid o la gripe. La diferencia entre la chikungunya y el dengue es que la primera genera un dolor importante en las articulaciones, mientras que el otro presenta dolores más generalizados. Es como una especie de artritis. Pero es muy difícil hacer una diferenciación si no es a través de análisis de laboratorio"