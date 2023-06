Cuentos de fútbol con la marca del Negro Fontanarrosa en el orillo

“Cuando yo empecé a escribir cuentos y entre ellos cuentos de fútbol, yo no había leído los cuentos de fútbol del Negro Fontanarrosa, sí lo tenía como referencia del humor gráfico y me encantaba”, cuenta a La Capital, y recuerda: “Lo descubrí como escritor de cuentos de fútbol en el programa de Alejando Apo de Radio Continental, donde yo empecé a mandar mis propios cuentos y yo empecé a mandar mis propios cuentos y ahí arrancó todo. Después me devoré sus cuentos de fútbol y no solo sus cuentos de fútbol, el Negro era un estupendo cuentista universal, más allá de que tiene unos cuentos de fútbol descomunales”.