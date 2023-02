Cuáles son las becas que ofrece la UNR en 2023

Como contó La Capital , el contexto inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo amenazan el sueño de muchos estudiantes y sus familias. Aunque se las ingenian para hacer rendir cada peso, la situación no es fácil. El panorama se agrava más aún para quienes no son de Rosario y deben costear una vivienda.

La inscripción es online en becas.unr.edu.ar desde el jueves 23 de febrero al 23 de marzo. El Programa de Becas busca garantizar no solo el acceso de los estudiantes a la educación superior, sino sobre todo la permanencia y egreso de los alumnos que por su situación social y económica requieren de un acompañamiento y asistencia específica. Desde este año las cuotas anuales pasarán de ocho a diez, para que el apoyo económico sea de marzo a diciembre.

Oriana Muñoz es de Villa Gobernador Gálvez, estudia arquitectura y destaca la importancia de la beca Acceso a la Universidad. “Imaginate que empecé a estudiar en 2020, en plena pandemia. Me ayudó en todo. Me permitió comprar los materiales necesarios para el primer año de la facultad y ayudar a mis padres con los gastos de la carrera”, señala. Se trata de una beca integral destinada a alumnos en situación de vulnerabilidad y que sean primera generación de estudiantes universitarios en su familia.

“La beca de Acceso es para ir a buscar a quienes no llegan a la Universidad. La creamos hace tres años y nos produce mucho orgullo. Además de poner los recursos para que puedan continuar sus estudios quienes están adentro de la UNR, ponemos recursos para quienes tienen la aspiración pero habían desistido por situaciones económicas”, resalta el rector Franco Bartolacci en diálogo con este medio. Fue lanzada en 2019 y más de 400 estudiantes ya reciben el beneficio.

Para este año la UNR aumentó un ciento por ciento los montos de las becas de Asistencia Integral y Material de Estudio, dos de las más demandadas por el alumnado. La primera está dirigida a aquellos que ven afectada la posibilidad de iniciar o continuar sus estudios debido a la pérdida de empleo o por situaciones familiares y que requieren de un acompañamiento económico de mayor intensidad. La segunda contempla un monto para utilizar en librerías, fotocopiadoras o para cubrir parte del costo de conectividad en caso de cursado virtual. El resto de las becas también recibió actualizaciones ante la escalada inflacionaria.

unr2.jpeg

“No hay universidad del país que destine tanto de su presupuesto a políticas de bienestar universitario como la Universidad Nacional de Rosario”, destaca Bartolacci y precisa que este año invertirán 560 millones de pesos en esta área.

Según detalla, el 25% del presupuesto operativo de la Universidad se destina a políticas de bienestar universitario. “Eso hace que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de acceder a un Programa de Becas tan diverso como este, que además se incrementó desde el 2019 hasta acá un 650%”, agrega el rector.

La beca de Ayudante de Alumno es otra de las más solicitadas por los estudiantes de la UNR. Álvaro Uribe es de Pergamino, estudia psicología y resalta que además del incentivo económico representa un “impulso académico”. “Se trabaja mucho y es muy difícil cursar la carrera, las materias pedagógicas y ser ayudante en simultáneo”, explica.

Además del lanzamiento de las becas, Bartolacci hace hincapié en que la Universidad también brinda las cuatro comidas en los comedores universitarios y busca garantizar el acceso a la salud en el centro de salud 7 de Abril y en el que abrirá este año en La Siberia.

El rector asegura que son conscientes de “la dificultad del momento que estamos viviendo” y que eso puede repercutir en los estudiantes, por ese motivo pretende que la Universidad sea una institución presente y acompañe a la comunidad. “Extremamos no sólo los recursos sino la imaginación y el trabajo para multiplicar las herramientas que puedan atender esa problemática. No queremos que nadie que tenga alguna situación económica delicada no tenga la posibilidad de contar con herramientas que le posibiliten continuar con los estudios universitarios”, sostiene.

Tipos de becas

La convocatoria 2023 contempla cinco grandes tipos de becas: Preuniversitarias, de Acceso, de Permanencia, de Egreso, y de Formación y Excelencia Académica.

- Las becas Preuniversitarias están destinadas a estudiantes de las escuelas Politécnico Superior, Agrotécnica de Casilda y Superior de Comercio, este año también se incorpora la nueva escuela media de Ciencias Sociales y los polos educativos. Consiste en un apoyo mensual destinado a contribuir con la compra del material de estudio, o el traslado desde y hacia la escuela, o el acceso sin costo a los comedores universitarios.

- Las becas de Acceso buscan contribuir con el ingreso y la permanencia en los estudios universitarios, una beca integral de Acceso a la Universidad destinada a fortalecer el acceso a la universidad de estudiantes en situación de vulnerabilidad que sean primera generación de estudiantes universitarios en su familia. La Beca Estímulo para estudiantes de Enfermería y Trabajo Social tiene como objetivo promover, optimizar y formar futuros profesionales que cooperen en la transformación de los servicios de salud y sociales.

- Las becas de Permanencia son: de Asistencia Integral, de Movilidad Urbana, de Material de Estudio, de Alimentos, para Madres y Padres Estudiantes, de Residencias.

- Las becas de Egreso son para estudiantes que se encuentran en el último tramo de su carrera y requieren un apoyo económico para poder finalizar sus estudios .

- Las becas de Formación y Excelencia Académica están orientadas a incentivar la incorporación temprana de estudiantes en equipos de investigación acreditados en la UNR. Y la Beca de Ayudante Alumno está destinada a los estudiantes que se desempeñen como Ayudantes de 2º y/o Ayudantes alumnos ad-honorem concursados.

Cómo inscribirse

La inscripción puede realizarse a partir del jueves 23 de febrero y la gestión del trámite es digital a través del sitio de becas de la UNR, becas.unr.edu.ar. Quienes se postulen deberán cargar sus datos en los formularios y adjuntar toda la documentación solicitada en formato digital.