Rosario fue reconocida como el destino del año en turismo de reuniones

La ciudad recibió la máxima distinción en los Santa Fe MICE Awards celebrados este jueves en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Santa Fe.

20 de diciembre 2025 · 09:25hs
Rosario fue distinguida como el principal destino del turismo de reuniones en la primera edición de los Santa Fe MICE Awards.

Rosario fue distinguida como el principal destino del turismo de reuniones en la primera edición de los Santa Fe MICE Awards.

Rosario coronó su gran año como destino de eventos y congresos con la obtención del premio más codiciado en la primera edición de los Santa Fe MICE Awards, encuentro organizado por la Secretaría de Turismo provincial para reconocer a los actores destacados de 2025 en la cadena de valor del turismo de reuniones.

El reconocimiento es fruto del trabajo mancomunado entre el sector público y privado de la ciudad que logró albergar a más de 400 eventos durante el año, una cifra que supera ampliamente la alcanzada en 2024.

En la ocasión, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó: “Siento que hemos dado pasos muy importantes y que los grandes eventos ven en Santa Fe un destino apetecible y agradable”.

Por su parte, la secretaria de Deporte y Turismo de la Municipalidad, Alejandra Matheus, señaló: “Rosario está cumpliendo sus trescientos años y lo celebramos con grandes obras de infraestructura, no solo en materia deportiva, también se están llevando adelante obras trascendentales en conjunto con la provincia que posicionan a la ciudad como destino turístico”.

Rosario, además, logró obtener el premio a “mejor evento deportivo del año” con los Juegos Jadar 2025, que fue uno de los grandes hitos en el calendario de eventos del país. Los Jadar promovieron la llegada de 70.000 visitantes y un impacto económico por parte del turismo que superó los 6 mil millones de pesos.

Por el lado del sector privado, Rosario también obtuvo importantes premios. La provincia reconoció a Marcela Clemente como 'mejor OPC (Organizadora Profesional de Congresos)', a Martha Cura Catering como 'mejor Excelencia Gastronómica', y a Sergio Giménez como 'Tourism Forum Award', en tanto Gustavo Curto, presidente del Rosario Convention & Visitors Bureau, tuvo su 'Reconocimiento a la Trayectoria institucional', y Luis Miranda, director ejecutivo del Bureau de Convenciones de Rosario, fue distinguido como 'Joven destacado en la industria MICE'.

Los Santa Fe MICE Awards también sirvieron para reconocer a aquellas personas que fueron promotores de la ciudad y accionaron para poder captar eventos en sus respectivas asociaciones o espacios profesionales. Tal es así que, por parte de Rosario, recibieron el reconocimiento como 'Embajador Turístico de la Provincia de Santa Fe':

Dra. María Lorena Brance, presidenta de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral por el Congreso Argentino de Osteología.

Dra. Inés Stapaj por el XXXX Congreso de Medicina General, equipos de salud y encuentros con la Comunidad.

Mg. Ing. Yolanda Galassi, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario por el Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica 2027.

Ing. Rodolfo Rossi, Presidente de Acsoja, ex presidente de la Asociación Prosoja y del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe por el 12 World Soybean Research Conference 2027.

Rodolfo Rossi, representante de Acsoja, señaló: “Desde hace 21 años, la Asociación Argentina de la Soja está en Rosario, generamos el principal sector exportador del país con un fuerte orgullo para la provincia. Nuestro evento va atraer nuevos turistas para toda la provincia de Santa Fe”.

Rosario y un balance más que positivo en turismo de reuniones

El 2025 fue un año en donde la ciudad volvió a ser escenario de grandes eventos, convenciones, congresos y ferias. Rosario continuó su senda de crecimiento y logró este año ser una de las ciudades más elegidas de Argentina para la realización de todo tipo de eventos. Su ubicación geográfica, la categoría de su oferta hotelera y gastronómica sumado al profesionalismo de sus recursos humanos y las prestaciones técnicas han convertido a la ciudad en el lugar ideal para llevar adelante este tipo de turismo.

Según datos preliminares de la Secretaría de Deporte y Turismo, durante el 2025 se llevaron adelante más de 400 eventos: 241 congresos y convenciones, 25 ferias y exposiciones y 138 eventos deportivos. Todos estos eventos tuvieron un total de 2.1 millones de asistentes.

Además, la ciudad logró este año tener 5 eventos ICCA, eventos que por su configuración aplican para ser contemplados en el ranking que elabora la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones.

También es importante destacar que entre las temáticas más abordadas por los eventos que recibió la ciudad se encuentran “comercio y economía” (28%) y “medicina y salud” (22%). También se destacaron las temáticas “cultura e historia”, “educación” y “ciencia y tecnología”.

