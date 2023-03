Crece en Rosario la tasa de femicidios en contextos de narcocriminalidad

La violencia de género se comporta de forma particular en la ciudad

Mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, identidades no binarias, originarias, afro, marrones y discas volvieron a tomar la calle la semana pasada para sumarse a un nuevo paro internacional 8M. La escalada de violencia urbana que sufre la ciudad no pasa desapercibida para los feminismos, que incluyeron la temática entre los reclamos de la proclama que se leyó en el Monumento. Fue un Día Internacional de la Mujer distinto en Rosario, donde la mayoría de las mujeres víctimas de femicidios son asesinadas en contextos de narcocriminalidad. Los hechos de los últimos días no pasaron inadvertidos. Cada vez son más las que están expuestas a esta situación y el fenómeno se multiplica año tras año.