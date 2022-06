Corte de tránsito por repavimentación en la zona de Laprida y Pellegrini

El fresado (raspado del pavimento existente) se hará entre el viernes y sábado. El asfalto está programado para el viernes 24, día en que el tránsito se volverá a cortar algunas horas. “La provisión de asfalto no se garantiza los días no laborables, por eso no podemos ejecutar el pavimento luego del fresado. Pero ganamos dos días de trabajo, y además el flujo vehicular disminuye ampliamente”, agregaron.

Esta intervención se enmarca en el Plan intensivo de bacheo y recuperación de pavimentos en calles de la ciudad, que se realiza de forma simultánea y diaria en todos los distritos de manera equitativa. El constante mantenimiento de calles, llegando con cuadrillas y máquinas a todos los barrios, forma parte de uno de los ejes y políticas de la gestión actual, que es priorizar el mantenimiento de las arterias pavimentadas de todo el ejido urbano en busca de mejorar la transitabilidad de las calles a intervenir dotando de mayor confort y seguridad a las condiciones circulatorias.

Remodelación de Laprida

Además de esta obra, está previsto que el lunes 27 de junio arranque la etapa III de la remodelación de Laprida, entre 27 de febrero y Pellegrini. Los trabajos abarcarán el tramo final entre Pasco y Riobamba. En este sector, el corte de calzada será total y durará aproximadamente un mes.

La remodelación integral de Laprida contempla nuevas cunetas de hormigón, reconstrucción de cordones y nuevas losas de hormigón o carpetas asfálticas según la tipología existente.

Desvíos TUP

El corte total de calzada tendrá lugar los días viernes 17 y sábado 18 de junio, entre las 8 y las 18. Por tal motivo, las líneas de transporte urbano realizarán los siguientes desvíos:

-Líneas 106 R/N - 112 N - 142 R/N - 143 136 137 R/N: de sus recorridos por calle Laprida, Montevideo, J. M. Rosas, Ituzaingo, Laprida a sus recorridos.

-Líneas 140 y 110: de sus recorridos por calle Laprida, Zeballos, Sarmiento a sus recorridos.

-Línea 138 139:Vuelta: de su recorrido por calle Laprida, Montevideo, J. M. Rosas a su recorrido.Ida: de su recorrido por calle Buenos Aires, Zeballos, Maipú a su recorrido.

-Línea 102 144 Negra:Vuelta: de su recorrido por calle Pellegrini, Buenos Aires, Zeballos, Sarmiento, Pellegrini a su recorrido.Ida: de su recorrido por calle Pellegrini, Sarmiento, Pasco, Buenos Aires, Pellegrini a su recorrido.

-Línea 101 Negra:Vuelta: de su recorrido por calle Pellegrini, Buenos Aires, Zeballos, Maipú a su recorrido.Ida: de su recorrido por calle Laprida, Montevideo, J. M. Rosas, Pellegrini a su recorrido.

Paradas Anuladas:

Laprida y Pellegrini ( 106, 110, 142, 140, 112 N, 143 136 137)Laprida y Cochabamba (106, 142, 112 N, 143 136 137)Laprida y Ituzaingo (106, 142, 112 N, 143 136 137)Cochabamba y San Martín (110, 140)Pellegrini y Buenos Aires SO (101 N, 138 139)Pellegrini y J. M. Rosas SO (101 N, 138 139)Pellegrini y Laprida NE (102 144 N, 138 139)Pellegrini y Laprida SO (102 144 N)Pellegrini y San Martín SO (102 144 N)Pellegrini y San Martín NE (102 144 N)Pellegrini y Maipú NE (101 N, 138 139)

Paradas Habilitadas:

J. M. Rosas y Pellegrini (106, 101 N, 142, 112 N, 143 136 137)Ituzaingo y Buenos Aires (106, 142, 112 N, 143 136 137)Sarmiento y Pellegrini (110, 140, 102 144 N)Buenos Aires y Pellegrini (102 144 N)