Copa Argentina: el municipio defiende el operativo y critica "la falta de educación"

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, Labayru recordó: “Ayer a la tarde, nuestros inspectores nos alertaron que en Ovidio Lagos y Pellegrini los hinchas estaban haciendo fuego al pie de árboles centenarios. Personal de Control Urbano y de la Dirección de Proximidad acudió allí para pedir que apagaran el fuego y corrieran las parrillas del lado de los árboles2.

"Fuimos con un silbato y el talonario de actas. Yo misma acompañé a los agentes. Pero esto va más allá de una falla en un operativo, tiene que ver con la falta de educación y de valores que se pierden", añadió-

La titular de Control remarcó que “no sólo en Rosario, sino en cualquier lugar de Argentina, se sabe que prender fuego en un espacio público, al pie de un árbol centenario, no está permitido. Tampoco estacionar en un espacio verde, en veredas o donde a uno se le ocurra, obstruyendo garajes de vecinos que quedaron presos o no pudieron ingresar a sus domicilios porque a alguien se le ocurrió tirar el auto ahí”.

“Hicimos siete remisiones al corralón, pero podríamos haber hecho mucho más. Y no lo hicimos porque tuvimos en cuenta que mucha gente quizás no tenga donde dormir y tenga que volver a Córdoba. Hicimos las actas a quienes generaban perjuicios a quienes no podían ingresar o salir de sus casas”, agregó Labayru.

Al ser consultada sobre si falló el operativo en la previa del partido, cuando proliferaron gran cantidad de “trapitos” cobrando mil pesos por auto por estacionar en la calle, la secretaria de Control y Convivencia sostuvo que la Municipalidad “junto a la policía ha retirado a cuidacoches. Pero nuestros inspectores necesitan cierto resguardo físico y deben ser acompañados de la policía para que los trapitos no cometan abusos”.

“Necesitamos un acompañamiento activo de alguien que tenga más herramientas que un silbato y un talonario de actas. El personal municipal se expone a agresiones físicas en estos eventos. La actividad de los trapitos no está prohibida, lo que no se permite es que cobren tarifa fija”, añadió.

Así y todo, la funcionaria remarcó que “todo el mundo sabe que, en cualquier lugar de Argentina, no se puede estacionar en un espacio verde o en una vereda. Lo que ocurrió ayer fue que no hubo respeto por nada”.

basura en el parque 2.jpg La zona más afectada por los hinchas de Córdoba fue la aledaña al Cementerio El Salvador. Foto: La Capital / Francisco Guillén.

parque independencia.jpg La zona aledaña al Cementerio El Salvador fue la más afectada. Foto: La Capital / Francisco Guillén.