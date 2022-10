Hinchas de Talleres coparon el Parque Independencia: casi 500 multas por mal estacionamiento

En total se labraron 480 actas por estacionamiento en lugares prohibidos y siete remisiones de vehículos que obstruían cocheras particulares y la sede del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) de Pellegrini y Suipacha, donde las ambulancias vieron dificultada su labor.

Además, sobre Ovidio Lagos quedaron estacionados cerca de cien colectivos, por lo que la arteria quedó con tránsito reducido.

2022-10-26 talleres1 by_MBustamante.jpg Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

2022-10-26 talleres2 by_MBustamante.jpg Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

2022-10-26 talleres3 by_MBustamante.jpg Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

"Me cobraron mil pesos para estacionar y ahora tengo esta multa", dijo uno de los hinchas de Talleres después del partido, al referirse al pago que realizó a un cuidacoches cuando dejó su auto estacionado, mientras que otros hinchas afirmaron que llegaron a pagar hasta $1.500.

Las infracciones se labraron cuando todavía jugaban Talleres y Banfield, por semifinales de la Copa Argentina (que finalmente ganó el conjunto cordobés 1-0), por lo que los veinte mil hinchas de la T se encontraban con las multas cuando regresaban del estadio.

Ya desde antes del mediodía el Parque Independencia se vio invadido por hinchas de Talleres con sus banderas, que coparon las calles internas del parque, los alrededores y en particular el sector de atrás del cementerio El Salvador, que se convirtió en un improvisado estacionamiento donde también hicieron numerosos asados y dañaron césped y árboles con el fuego. El humo de los habituales carritos de choripán de los días de partido se juntó con los de los asados que se vieron por todo el Parque Independencia, donde tampoco faltaron las latitas de cerveza y el fernet con cola.

2022-10-26 talleres4 by_MBustamante.jpg

La secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru, aseguró: "Desde temprano estuvimos diciéndole a los hinchas que apaguen los fuegos y no lastimen los árboles".

"Hubo vehículos estacionados en espacios verdes, ochavas, nuestros inspectores están labrando las actas y removiendo los automóviles que estén obstruyendo cocheras particulares", indicó.

"Nosotros no conocemos la ciudad, a mí me cobró un «naranjita» y me dijo que estacione acá", dijo un hincha de Córdoba, donde denominan "naranjitas" a los trapitos que cuidan coches en la calle. Otros se lo tomaron con mejor humor: "Aguante, Talleres; sacá la multa, rosarino", se escuchó en el Parque, pero a algunos se los vio muy enojados, rompiendo las infracciones y asegurando que no van a pagar la multa. "Parece que lo hubieran hecho adrede", sentenciaron.