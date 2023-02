El gobierno provincial considera "totalmente desmedido" un paro de maestros

”Ante la primera propuesta que hace el gobierno, que es razonable, seria y que equipara a la propuesta nacional que fue aceptada por los sindicatos, la primera respuesta que tenemos son tres mociones de rechazo y una incluso de paro por tiempo indeterminado. Ni una sola moción de aceptación. Veremos la decisión que toman los docentes, pero si uno lo traslada esa situación al sector privado, ante la primera oferta que hacen las cámaras empresarias tendríamos a todos los sectores de paro”, remarcó.

Massot consideró “desmedido” un paro de 48 horas. “Ya lo dijimos el año pasado. Esto se soluciona en la mesa paritaria tal como pasó en 2022. No convocamos a los docentes cuando estaban de paro. Nos reuníamos cuando terminaban las medidas de fuerza. Y en la mesa paritaria se solucionaban los conflictos, pero no con el paro. En Santa Fe se ha normalizado que ante la primera oferta que se le hace a los docentes, los docentes tienen que ir al paro. Eso no lo compartimos porque no sucede en otras provincias, sólo pasa en Santa Fe”.

El funcionario descartó por el momento la utilización del mecanismo jurídico de la conciliación obligatoria en caso de que los docentes resuelvan hacer paro la semana próxima. "En absoluto existe esa posibilidad. La idea es seguir dialogando. Ayer cuando se realizó la paritaria con sectores de la administración central se decidió seguir discutiendo. La intención es llegar a un entendimiento con todos los sectores, porque la provincia hace un esfuerzo muy importante para que sus trabajadores tengan ingresos dignos".