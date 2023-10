"Con tanta inseguridad y robos, al parque Independencia se lo estaban llevando puesto"

Este viernes, en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8, D'Alessandro dijo estar "entusiasmado" con el proyecto votado en el Concejo porque "la situación había tornado crítica debido a la gran inseguridad, no solo con arrebatos sino con todo tipo de robos. Literalmente, al parque se lo estaban llevando puesto ".

Embed

>> Leer más: El parque Independencia tendrá policía las 24 horas y un centro de monitoreo exclusivo

El titular de la Asociación recordó, por otra parte, que el pedido que realizaron para que personal de Gendarmería Nacional patrulle con más frecuencia todo el Parque "tuvo eco. Incluso le hemos cedido nuestra sede para que implementara un destacamento de emergencia". Sin embargo, destacó que la decisión del Concejo Municipal "es algo más sustentable en el tiempo. En un espacio público tan grande y al que se puede acceder desde tantos lugares, que haya un dispositivo de seguridad propio, es muy bueno".

Sobre la posibilidad de que el dispositivo no tenga sustentabilidad en el tiempo, D'Alessandro no lo descartó: "Tranquilamente puede pasar y no sería la primera vez. Ya hay antecedentes. Sabemos que el Concejo tiene poca potestad limitada en estos temas, que son mayormente de injerencia provincial".

De todos modos, destacó que "en este caso particular el Concejo convoca al armado de un dispositivo de seguridad para el parque donde se abre el juego y se promueve trabajar con los organismos de control municipales, la policía de la provincia y las fuerzas federales que están en la ciudad. La idea es consolidar algo que ya estamos implementando".

También el titular de la Asociación Amigos del Parque reveló que ya la próxima semana se realizará una primera reunión con todos los actores involucrados. "Intervendrán todas las instituciones que funcionan dentro del parque, como los clubes, los concesionarios, así que nuestras expectativas son buenas".