"Con los vouchers de Milei desaparecerían hospitales como el Heca o el Vilela"

Lo advirtió el secretario de Salud del municipio (hoy en uso de licencia por la campaña electoral), Leonardo Caruana y sentenció: "La salud no es ir a comprar pan"

El secretario de Salud del municipio (actualmente en uso de licencia porque es candidato a concejal), Leonardo Caruana, criticó duramente la idea que impulsa el candidato a presidente, Javier Milei, de otorgar vouchers para que los ciudadanos los utilicen en prestaciones sanitarias y advirtió : "Con esa idea, en nuestra ciudad desaparecerían los 56 centros de salud u hospitales como el Heca o el Vilela. La salud no es solo atención, es también y, fundamentalmente, prevención y cuidado”.

En esa línea, dijo que “ la salud no es ir a comprar pan, se requiere de un sistema que esté compuesto por profesionales, equipos, redes, saberes que, si bien necesitan adecuaciones, son un piso enorme desde dónde cambiar. Borrarlo para que la ley del mercado determine qué queda en pie es desconocer absolutamente 50 años de historia de Carrillo, Maradona, Favaloro y miles de trabajadores que forjaron una identidad, una manera de pensar y hacer el derecho a la salud que siempre nos ha distinguido como país”.

El profesional fue más allá y para sustentar su crítica a la idea de que el libre mercado regule las prestaciones sanitarias, tal cual impulsa Milei, detalló que “en nuestro país tanto usuarios exclusivos de los servicios públicos, como las personas que utilizan los servicios privados porque tienen capacidad de pago o algún aseguramiento, son beneficiarios del sistema de protección de la salud estatal, en tanto, las prestaciones de alto costo que se ofrecen en todos los sectores están subsidiadas para garantizar cobertura. De otro modo, las obras sociales y las empresas que complementan la oferta estatal, no podrían sostenerse”, detalló.

En tal sentido, señaló que “en cuestiones de salud no existen seguros contra todo riesgo, y lo que no está contemplado en las canastas de prestaciones es asumido por las redes públicas ”. Y subrayó que “lo mismo ocurre en relación a las cuestiones de salud colectiva, que son exclusiva responsabilidad del Estado. Es decir, las que tienen que ver con regular el ambiente, lo que comemos, con prevenir enfermedades, con llevar adelante campañas de vacunación, controlar epidemias, generar información sanitaria y todas las acciones que hacen al control de los riesgos de enfermar y morir de las poblaciones”.

Autocrítica

El candidato a concejal por una lista de la oposición al actual oficialismo que representa el intendente Pablo Javkin no esquivó la crítica a los problemas que atraviesa el sistema de salud estatal. “No vamos a negar las enormes dificultades que existen a la hora de garantizar acceso y cobertura integral en los establecimientos asistenciales, especialmente en los públicos, que suelen estar sobredemandados y con ciertas carencias materiales, aunque la realidad es más compleja y las razones son múltiples”.

En ese orden, apuntó a “problemas globales” como “cambios culturales, ambientales y epidemiológicos de los últimos tiempos que generan nuevas demandas sociales” y a “falencias propias de las instituciones estatales, como por ejemplo la excesiva fragmentación institucional; la desarticulación entre jurisdicciones nacional, provincial y municipal; la lentitud de adecuación de los establecimientos a las nuevas realidades; los ingresos de los trabajadores, que obligan a doble y triple empleo, y un modo de gestionar de algún modo desconectado de la realidad, que no puede reconfigurar las prácticas cotidianas para generar respuestas”.

No obstante, dijo que "si bien toda esa realidad obliga a repensar el sistema de salud en su totalidad, no le da credibilidad a la supresión de las instituciones del Estado en todos los niveles y su reemplazo por una tarjeta de cobertura mínima para comprar servicios básicos en establecimientos privados”. Y advirtió: “Temas como la salud mental, las violencias, los consumos problemáticos e incluso las pandemias, que hoy tienen dimensiones planetarias, sin sistemas que funcionen, no podrán tampoco resolverse individualmente”.