Cómo viven las trabajadoras sexuales a 20 años del crimen de Sandra Cabrera

“Tenemos unas 500 compañeras en Ammar, de calle, de departamentos, de la ruta. Mujeres trans, varones, actores porno, las chicas que ofrecen sus servicios por internet y muchas veces tienen problemas porque las engañan los clientes o porque trabajan con otra moneda. Algunas chicas no le cuentan a la familia lo que hacen para no ser discriminadas: vienen a estudiar a Rosario y usan el dinero de su trabajo para el alquiler”, cuenta Myriam Auyeros, la secretaria general desde hace cinco años y militante de la organización en sus primeras épocas.

La secretaria adjunta, Gabriela Hemela, sostiene que de momento lo más acuciante es la falta de vivienda. “Estamos en emergencia habitacional: es imposible sostener un alquiler. No contamos con un recibo de sueldo, alquilamos de palabra y nos cobran más”, explica esta mujer de 41 años que se sumó a Ammar en su etapa más reciente. En tanto Auyeros, tras dos décadas en el oficio, ya no ejerce. “Muchas chicas están en situación de calle o se juntan entre varias para pagar un alquiler. Somos pocas las que tenemos propiedad. Y por la crisis el trabajo bajó mucho: la motosierra también llegó a las esquinas”, subraya.

Para la referente de 61 años la inseguridad es un temor fuerte en el colectivo porque la oferta callejera se sitúa en lugares poco frecuentados como las afueras de la ciudad o los alrededores del cementerio, lo que expone a las pibas a mayores peligros. “Cada 15 días salimos a hacer recorridas, a ver qué necesitan. Les decimos que no están solas, que hay un lugar para que planteen sus problemas; a veces contestan que no y el triunfo es cuando días después las ves aparecer en La Toma. Porque es muy importante poder hablar con un par”, destaca. Y para que no queden dudas, apunta: “Ammar no es una agencia de trabajo, es una reunión de personas mayores de edad que deciden trabajar con su cuerpo, específicamente con sus genitales, que es lo que al patriarcado le hace ruido”.

En la calle, a la intemperie, fue encontrada Sandra Cabrera con un tiro en la nuca cuando la figura del femicidio todavía no había sido incorporada al Código Penal (2012) como un agravante si la víctima es ultimada por razones de género. No fue el único cambio normativo que sobrevendría en pocos años: a la mencionada reforma del Código de Faltas santafesino (2010) se sumó la ley nacional de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas (2008) —con una pena agravada en caso de menores— y la prohibición de abrir cabarets, whiskerías y casas de alterne por parte del Concejo municipal (2013). Hemela considera a esta ordenanza “un retroceso”.

“Sandra había denunciado la complicidad de la policía y la justicia, y cómo operaba la explotación de niños y niñas en la zona de la terminal. La prohibición nunca será parte de nuestras reivindicaciones ni demandas. Sabemos lo que implica la clandestinidad, la falta de derechos. Se prohibieron esos establecimientos y las compañeras quedaron expuestas a mayor violencia”, se queja la secretaria adjunta de Ammar, y cuenta que “desde que mataron a Sandra costó sostener la organización, por el miedo y la impunidad, pero no lograron callarnos”. Aunque hubo un policía federal procesado por el crimen, pronto terminó desvinculado.

PROSTITUCION2.jpg Las redes y las aplicaciones se convirtieron en una opción en el mercado, pero también tienen sus riesgos.

“Refundamos Ammar desde 2018. No lo hicimos solas sino con muchas alianzas feministas, sociales y sindicales”, recuerda. Es que en el intervalo de inactividad del gremio de las meretrices, el movimiento de mujeres y diversidades se expandió en múltiples esferas, en la Argentina y en el mundo. Nació Ni una menos y se protagonizaron masivas marchas por el aborto legal, seguro y gratuito.

“Las más empoderadas se reconocen a sí mismas como putas feministas. Es muy distinto de cómo nosotras habíamos empezado”, explica Auyeros, que se inició “en la noche” a los 24 años, en un boliche de San Jerónimo Sur. “Cuando se formó Ammar, nosotras entrábamos al local de ATE de San Lorenzo al 1800 con la cabeza gacha, con vergüenza, hablando bajito. Es que sufrimos mucha discriminación, violencia psicológica e institucional”, rememora quien estuvo varias veces presa por ofertar servicios sexuales en la calle y volvió al ruedo de la militancia de la mano de Georgina Orellano, la titular de Ammar nacional, y una nueva camada de jóvenes trabajadoras sexuales.

Una de ellas es Hemela. “Hoy ser puta sigue siendo un estigma, si bien avanzamos en cuanto a visibilidad y a instalar en las agendas nuestras demandas. El trabajo sexual está criminalizado: es necesario y urgente que se debata en la Argentina su reconocimiento”, pide, y concluye: “Hay compañeras de más de 60 años que no se pueden jubilar de nada porque no logran hacer aportes. Se tiene que terminar con la hipocresía y hablar de lo que ya no se puede esconder bajo la alfombra”.

Cuáles son las necesidades comunes y según la edad

La titular de Ammar Rosario, Myriam Auyeros, relata que el mayor anhelo de las trabajadoras sexuales es el reconocimiento y la regulación de su oficio. Quienes ejercen en la provincia de Santa Fe tienen ventajas en relación a otros distritos donde la policía aún cuenta con facultades para detenerlas o el sindicato nacional carece de delegación.

“Si alguna compañera es perseguida por la policía acá, y en especial a las más jóvenes, les explicamos que nosotras no cometemos ningún delito sino que ofrecemos un servicio, así que la policía no puede detenernos”, advierte. “Está penalizado quien vive del trabajo sexual de otro (proxenetismo), no quien lo ejerce”.

Una problemática creciente en el marco de la actual crisis económica es el acceso a los alimentos, en especial para quienes son madres. Ammar hace de nexo para que algunas de sus afiliadas reciban bolsones por parte de la Municipalidad, cuenta Auyeros. Por otro lado hay mujeres que superan los 60 años pero como no tienen un ingreso fijo y tampoco se pueden jubilar, siguen ofreciendo servicios sexuales.