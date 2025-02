Cómo es la nueva residencia estudiantil que abre la UNR en el centro de Rosario

En cuanto a los ambientes de uso común hay una comedor equipado con cocinas eléctricas, extractores y heladeras, mesas para estudio y refrigerio, lokers de guardado y wifi en toda el inmueble. Los baños son tipo vestuario, con duchas y sanitarios, y limpieza diaria de lugares de uso compartido. Los alumnos que viven allí tienen cobertura médica de emergencia, seguro edilicio y fumigación.

El cuidado de la salud mental es otro de los ítems que se tuvo en cuenta a la hora de planificar el lugar, por ello los universitarios cuentan con la asistencia de un equipo de psicólogos especializados para acompañar la trayectoria académica de cada estudiante y otro equipo destinado a tratar cuestiones que puedan surgir de la convivencia.

image (1).jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Esfuerzo compartido

"Las residencias, como los comedores o el programa de becas, son muy importantes para muchos jóvenes, a veces definitorias para que alguien pueda decidir estudiar o continuar y terminar sus estudios. Por eso el empeño en sostenerlos y hacerlos crecer, más allá del contexto", dijo a La Capital el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Bartolacci recordó que en diciembre pasado, conversando con una estudiante del interior de la provincia que se recibió de médica, la joven le dijo que si no fuera por los comedores y la residencia no hubiera sido posible el título. "Esa es la importancia que tienen las residencias. Hasta el 2023 no había, dos años después ya son tres y vamos a seguir trabajando con municipios y comunas de Santa Fe para sumar plazas", apuntó el rector, para quien estas historias dan cuenta de "cómo muchos sueños de jóvenes de ser profesionales se hacen posible".

En el caso del piso de Moreno al 400, las obras comenzaron en agosto de 2024. "El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, con quien venimos impulsando muchas iniciativas en Venado y la región, nos venía insistiendo en la necesidad de pensar en una residencia para estudiantes de la localidad, porque muchos no podían venir a Rosario y costear un alquiler, así que unimos las puntas de un mismo lazo y trabajamos colaborativamente", explicó Bartolacci.

Según datos del último Boletín Estadístico de la UNR, seis de cada diez ingresantes que se inscriben en una carrera de grado viven en Rosario. Y de los 15 mil ingresantes que hubo en 2023 en toda la universidad, poco más de 400 eran oriundos del Departamento General López, cuya ciudad más poblada es Venado Tuerto.

Más plazas para universitarios

"Nos ocupamos juntos del mobiliario y nuestros equipos de mantenimiento de las refacciones. A veces la clave para que las cosas sucedan es juntar fuerzas, poner imaginación, empeño y mucho trabajo", contó Bartolacci, y agregó: "La recorrimos con el intendente en agosto y hoy estamos inaugurando, recuperando un espacio que la UNR había abandonado para darle el mejor destino. Es una gran satisfacción.

La selección de los estudiantes se hizo conjuntamente con el municipio de Venado Tuerto, tras una convocatoria de la ciudad, un análisis de los perfiles y entrevistas con equipos de la UNR, por lo que ya están todas las plazas cubiertas. Desde la universidad señalaron que se ponderó la situación económica de quién lo solicita y su desempeño académico, del que luego hacen un seguimiento para que el beneficio cumpla su objetivo.

Con la nueva casa para estudiantes de Venado Tuerto la UNR suma 185 plazas para sus estudiantes: 30 nuevas que se suman a las 130 de la residencia Ismael Bordabehere (Santa Fe 1470) y a las 25 que hay en la casa de Tucumán 2257, para estudiantes de Cañada de Gómez y El Trébol. Hasta diciembre de 2024, los alojados en Santa Fe al 1400 pagaban un alquiler de 60 mil por mes, muy por debajo de los valores del mercado inmobiliario actual, incluso los compartidos.

Las inscripciones fueron a fines del año pasado y en las primeras semanas hubo unos más de 200 anotados para completar las vacantes que existen. Con los plazos cumplidos, la universidad se encuentra en proceso de selección de los aspirantes.