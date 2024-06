"Comedores fantasmas": el gobierno provincial dio detalles y advirtió que seguirá auditando

En Santa Fe cancelaron convenios con 160 merenderos, 45 en Rosario. Ya hubo tres presentaciones judiciales por irregularidades. "No es una caza de brujas", advierten funcionarios

La titular de la cartera, Victoria Tejeda explicó que el gobierno provincial canceló los convenios de asistencia con 160 comedores que no pudieron certificar como regulares o existentes. Asimismo, indicaron que ya se auditó el 60% del total del padrón. La mayoría de los espacios se encuentra en Rosario y en la ciudad de Santa Fe.

¿Con qué panorama se encontraron? “Hemos detectado comedores e instituciones que trabajan muy bien, pero lamentablemente también nos hemos encontrado con 160 espacios o que no existían, como se le dice hoy comedores fantasmas, o espacios que no llevaban a cabo la función por la cual se había convenido con la provincia”, remarcó.

Tejeda explicó que la provisión de recursos se hacía a partir del programa alimentario Tarjeta Institucional, el cual inyectaba fondos que se destinaban a comedores o merenderos de acuerdo a la cantidad de niños y personas que asistían a esos espacios. "Tanto comedores como copas de leche deben hacer una presentación de cuántas personas con nombre y apellido DNI porque obviamente también tenemos que tener un relevamiento, que eso lo hemos incorporado desde esta gestión para saber también a quienes está asistiendo la provincia con estos programas alimentarios. Todos los días que fuimos encontrando espacios no existían nosotros no continuamos con la prestación"

"No empezamos una caza de brujas"

Por otro lado, Tejeda señaló que fueron encontrados casos de sustitución de identidad, es decir, personas que tenían que tener una tarjeta institucional y no la tenían. "Hemos encontrado lugares cuando concurrimos a la auditoría y encontrábamos un baldío, fue encontrábamos un espacio vacío, y lamentablemente con la situación económica y social que está atravesando en nuestro país, que nuestra provincia no está exenta, estas cosas no pueden ocurrir”, detalló.

“También hemos realizado presentaciones ante la Justicia por todas estas situaciones que creemos que pueden configurar un delito”, dijo la ministra. En lo que va del año, la funcionaria admitió que llevan realizadas tres presentaciones ante la justicia: una primera en febrero, una segunda en marzo y una tercera en abril, con vista en realizar nuevas presentaciones según avancen las auditorías.

Por otro lado, los funcionarios que acompañaban a Tejeda advirtieron que "dentro de esos 160 comedores” que fueron dados de baja en todo el territorio provincial “también hay algunas con algunos problemas leves que tienen que ver con rendiciones, que también están relacionados con la falta de parte del Estado de exigir ese tipo de cosas y muchas de esas instituciones que suspendieron se pudieron rehabilitar porque se pusieron al día”.

“Nosotros no empezamos una caza de brujas”, aseguró el subsecretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, Ramón Soques. “Empezamos un relevamiento” de las instituciones que están anotadas como beneficiarias de políticas públicas, planteó.

Particularmente, en Rosario fueron cerrados 45 comedores, pero “la optimización de los recursos nos permitió abrir 72 nuevos espacios de organizaciones sociales que trabajaban en territorio con comedores pero con el esfuerzo propio, con aportes de privados y hoy tienen un aporte del Estado provincial. No venimos a estigmatizar a las organizaciones sociales que trabajan bien y que seguramente en Santa Fe también serán nuestras aliadas en el territorio para un montón de otras acciones donde nos ayudan y van a trabajar codo a codo con nosotros para bajar los índices de violencia y facilitar territorios", sostuvo.

No obstante, Tejeda aclaró que si bien la provincia aumentó las partidas presupuestarias para asistencia alimentaria en un 80% desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, donde cerca de 350 mil personas recibían un plato de comida asistido por el Estado provincial, durante el último mes detectaron que la demanda de alimentos aumentó entre un 25% y un 30%

Hambre y desinformación en Rosario

Los funcionarios hicieron alusión a los alimentos prontos a vencer que el ministerio de Capital Humano envió a Santa Fe: "Por supuesto que todo suma en una situación compleja como la que estamos viviendo, pero es ínfimo con lo que viene aportando la provincia y que en todos los programas venimos haciendo un aumento de lo que va de la gestión entre el 80% y el 100%" de las partidas alimentarias.

Luego de la polémica desatada por 5 mil toneladas de alimentos, cuyo objetivo era su reparto en diferentes espacios de asistencia alimentaria del país, fuera denunciada como abandonada en dos galpones en Tafí Viejo, Tucumán, y en Villa Martelli, en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Luego de ser instados por la Justicia Federal para elaborar un esquema de reparto de dicha mercadería, el ministerio de Capital Humano anunció su reparto por le país de manera tercerizada, a través de la Fundación Conin.

"Tuvimos solamente la notificación por parte de la Fundación Camino, que es la representante de Conin en Rosario. Se hablaba que iban a recibir por medio del ejército alrededor de 10.000 kilos de leche en polvo", aclaró Soques y apuntó que "lo que nos notificaron que lo iban a repartir entre 34 comedores que están vinculados con ellos, incluso había un convenio con Nación con otras asociaciones".

Hambre en Conin.jpeg

Al ser consultados por La Capital sobre la información que se maneja de manera oficial sobre el protocolo de reparto de mercadería, autoridades provinciales repitieron lo dicho en la conferencia de prensa, argumentando que apenas tuvieron esa comunicación por parte de la Fundación Conin, que en Rosario tiene el nombre de Fundación Camino.

Las diferentes organizaciones sociales que llevan adelante merenderos, comedores y copas de leche en la ciudad alegan no tener contacto ni saben a quién recurrir, dado que Camino jamás ha participado de la red de emergencia territorial. La incertidumbre entre los referentes barriales y las familias que arrastran sus pies por un plato de comida caliente es total.

Este diario buscó comunicarse con titulares de la fundación liderada a nivel nacional por el polémico médico Abel Albino, pero no obtuvo precisiones salvo por el conocido dato de que la repartición de la mercadería tendrá lugar este jueves.