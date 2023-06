Clima en Rosario: cuándo se termina el falso verano y llega la ola de frío

Por ahora no se puede hablar de ola polar pero sí se viene el frío intenso

¿Cuándo se va la humedad? Esa es una de las preguntas que más se repite entre los rosarinos. El clima en Rosario siempre es tema de conversación. La ropa no se seca, las baldosas están resbaladizas, sobran las camperas y no hay producto contra el frizz que controle las melenas. A pocos días de la llegada del invierno, las bajas temperaturas se hacen desear y la sensación de pegote ya se volvió insoportable. Pero a no desesperar, los especialistas confirmaron que una masa de aire frío llegará el viernes y le dará la bienvenida a los días frescos.