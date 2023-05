Llega el frío: poner en condiciones las estufas puede costar hasta $30 mil

Víctor Hugo García, gasista matriculado, aseguró en diálogo con La Capital que cuando se dejan de usar las estufas a gas juntan polvo, grasa y otras partículas que hay en el ambiente. "Todas esas suciedades se juntan en los inyectores de los calefactores y tapan la salida del gas y no puede realizar la combustión con el aire que toma del exterior", precisó.

En la misma línea, el especialista explicó que tanto los calefactores de tiro balanceado como los que no tienen salida al exterior sufren el mismo desgaste. "Al no poder realizar la combustión no debería encenderse, aunque en muchos casos lo hace y comienza a emanar gases tóxicos como el monóxido de carbono que es silencio y letal", advirtió.