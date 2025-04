Ciudadanía italiana en jaque: piden a descendientes firmar en contra de un decreto

La opinión del diputado por Latinoamérica

El corte en la línea sucesoria se hizo en los abuelos, pero previamente a esta norma no tenía límites hacia atrás en la línea sucesoria de sus antecesores italianos. Al respecto se pronunció también el diputado italiano por Latinoamérica, el rosarino Franco Tirelli. "En Brasil hubo un inconveniente en las comunas y en los tribunales italianos, por la cantidad de gente, y ahora corta la línea en el abuelo italiano nacido en Italia hasta el nieto. Todos los trámites presentados en el Consulado o los juicios en Italia siguen su trámite normal. Pero ahora el Consulado no recibe más las carpetas sino que se envía todo a Roma. Las carpetas siguen su curso, y se va a determinar si todo va a la capital italiana para que la trate una oficina o la siga haciendo el Consulado", detalló, para agregar: "En el decreto hay un punto inconstitucional en el que los hijos menores se pueden inscribir siempre y cuando los padres sean italianos o haber vivido en Italia al menos dos meses. Hay italianos de diferente categoría entonces. Este decreto tiene valor por dos meses, y si el Parlamento italiano no trata el tema o no lo resuelve se cae el DNU. Lo más probable es que los parlamentarios cambiemos la norma para atemperar los daños de esta drástica decisión".



Abusivo

A partir del fin de semana hubo una tormenta política, y todo se perfila para que se modifique el decreto, considerado "abusivo" e "inconstitucional". "Molesta que miembros de representantes de Forza Italia se están presentando como los grandes salvadores y representan a la persona que hizo el decreto", graficó Tirelli.

Si hay un bisabuelo no se puede tramitar, y tampoco hacerlo en las comunas italianas. Aunque se aplicará para todos los casos desde el viernes en adelante. "Si uno quiere viajar a Italia a hacer el trámite en una comuna italiana y tiene el trámite desde el bisabuelo que no vaya, porque rige el decreto", redondeó.