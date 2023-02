Circunvalación: pocas infracciones en la primera semana de los radares

Consultada la ONG Compromiso Vial, integrada mayoritariamente por familiares y amigos de víctimas de siniestros viales, se preguntaron cuántos equipos están en funcionamiento y qué radio de acción tienen. “Porque si son cuatro en 32 kilómetros donde hay ocho carriles en algunos tramos, parecería ser poco. Teniendo en cuenta que ya vimos que si llueve no hay controles , esos datos no podrían mostrar una fotografía de lo que está sucediendo y sus resultados”, dijo Mariana Sena, integrante de la organización.

“Lo dijimos y no nos cansamos de repetirlo: no buscamos caza de multas que no le sirven a nadie. La sociedad necesita soluciones concretas que llegan de la mano de un plan estratégico integral de prevención, educación, controles y presencia real, ordenada y efectiva de parte del Estado”, añadió la dirigente social e insistió “hablamos de una vía absolutamente peligrosa que requiere de un plan de abordaje completo. Plan que hemos escrito, presentado y exigido incontables veces, y que por supuesto, sigue sin ser atendido”. Por último, Sena pidió que las soluciones no sean parches sino “una política integral en materia vial, es decir prevención, comunicación, infraestructura acorde, educación e información”.

Según datos oficiales, desde principios de 2019 hasta el presente fallecieron en total 49 personas en la avenida de la Circunvalación.

Velocidades máximas

Los controles con radares bajo la modalidad PDA (Personal Digital Assistant) continuarán durante el fin de semana largo de carnaval, anunciaron desde la APSV.

Las velocidades máximas permitidas están determinadas por Vialidad Nacional y Vialidad Provincial, según la jurisdicción de la vía. En la Circunvalación de Rosario los vehículos livianos no pueden superar los cien kilómetros por hora y los pesados los 80.En las autopistas Rosario-Santa Fe y Rosario-Córdoba, los vehículos y motovehículos deben circular a 130 kilómetros por hora como mucho; las camionetas a 110; ómnibus y casas rodantes motorizadas a 100; camiones y automotores con casa rodante acoplada a 80.

En la autopista Rosario-Buenos Aires los coches y motos deben desplazarse sin superar los 120 kilómetros por hora, los ómnibus y casas rodantes los 90 y los camiones tienen que viajar a menos de 80.