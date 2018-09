El presidente de la comisión de Seguridad del Concejo Municipal, Gabriel Chumpitaz, brindó argumentaciones sobre el pedido que hará hoy el bloque de Cambiemos para declarar en Rosario la emergencia en seguridad.

"La declaración de emergencia en seguridad es una herramienta que le permite a la intendenta Mónica Fein tomar ciertas decisiones y avanzar sobre el mayor problemas que tiene Rosario que es la inseguridad y el narcotráfico", expresó el edil macrista.

La propuesta que hará hoy el bloque de Cambiemos es una respuesta a la intención del oficialismo y otros sectores políticos del Concejo de votar mañana la emergencia social.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Chumpitaz recordó que la emergencia en seguridad se aprobó en 2016 y fue renovada o prorrogada dos veces más hasta septiembre de 2017.









"En ese tiempo fueron aprobados 28 proyectos relacionados con cuestiones de prevención en seguridad y asistencia a las víctimas. Este es el momento más crítico en Rosario. No sólo hay que medir la tasa de homicidios y de heridos, hay que ver un contexto más amplio. En Rosario estamos sufriendo balaceras todos los días. El ataque al Centro de Justicia Penal, el ataque a la Fiscalía y los ataques que sufren muchísimos rosarinos que no pueden tener una vida en paz", opinó el edil de Cambiemos.

Chumpitaz afirmó que el involucramiento del municipio en cuestiones relacionadas con la seguridad "es fundamental. No veo a la intendenta involucrada en la materia. No la veo conduciendo el mayor problema que tenemos los rosarinos. La intendenta esconde la cabeza como un avestruz bajo la tierra y se olvida lo que sufre la ciudadanía en Rosario. Es un error no reconocer el problema que tiene la ciudad".

"El mayor valor que tenemos es la vida humana. En este momento, la intendenta se encuentra de viaje en Medellín, en una convención del alcaldes. Me gustaría que traiga algunos conceptos de esa ciudad. Lo primero que valoran es la vida humana. Hay temas que se tratan en Rosario que, no digo que no sean importantes, son secundarios. La situación en los barrios es desesperante. Padres que no pueden sacar a sus hijos de la droga.El tableteo de las ametralladoras en los barrios es un hecho común y corriente. Y lo peor de esto es que nos estamos acostumbrando. Lo vivimos como si esto fuera normal", agregó.