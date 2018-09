El Palacio Vasallo promete mañana una sesión caliente. Tras la declaración de Rosario en emergencia social, iniciativa que cuenta con el aval de la Intendencia y de los bloques del socialismo, la izquierda y el peronismo; ahora llegó el contraataque de Cambiemos: pedirá sobre tablas el tratamiento de una iniciativa para declarar una vez más a la ciudad bajo la emergencia en seguridad.





"Nos encontramos en uno de los peores momentos de la historia de la ciudad en materia de seguridad. La guerra narco es un hecho indiscutible, la vemos a la vuelta de la esquina", consideró el concejal macrista Gabriel Chumpitaz.

El edil y presidente de la comisión de Seguridad adelantó que en la sesión de mañana llevará a tratamiento sobre tablas el proyecto de declaración de emergencia en seguridad, propuesta que busca reeditar lo aprobado en septiembre de 2016 y que le permitió a la Intendencia derivar partidas a políticas que tenían por objetivo generar entornos más seguros .

La decisión es una clara señal de respuesta política al proyecto de emergencia social que llegará al recinto dentro del orden del día.

"En los últimos diez meses hubo más de 500 balaceras en la ciudad. Estamos en un estado total de alerta", justificó el edil.

La emergencia en seguridad incluye un paquete de 28 ordenanzas que se aprobó por un año y que se prorrogó por seis meses hasta finales de 2017.

La medida fue "empujada" por la protesta ciudadana frente a hechos resonantes de inseguridad.

Tras las masivas marchas populares, la intendenta Mónica Fein envió un mensaje el cuerpo deliberativo solicitando la declaración de la emergencia en seguridad.

Por amplia mayoría, los ediles acordaron que el Ejecutivo esté facultado para reasignar partidas presupuestarias y efectuar contrataciones directas, sin licitaciones, para adquirir bienes y servicios relacionados a la temática.

Se acordó reforzar las exigencias y controles a determinados rubros comerciales potencialmente conflictivos como armerías, locales de ventas de celulares, desarmaderos, talleres mecánicos y espacios vinculados a los espectáculos públicos nocturnos.

Y luego de un álgido debate, se avaló el uso de las videocámaras para el cobro de multas de tránsito por cruce de semáforo en rojo y circulación a contramano.

"Esto tenía que ver con la posibilidad de contrataciones más sencillas por parte de la Municipalidad, la creación del Centro de Asistencia a la Víctima, sistemas de alarmas comunitarias y de videovigilancia, entre otras", explicitó ahora Chumpitaz.

"En los observatorios que realizamos periódicamente en los barrios con la comisión de Seguridad, los vecinos nos transmiten su preocupación por los permanentes hechos de violencia que se suceden en cada rincón de la ciudad", afirmó el edil de Cambiemos.

En esta comisión se pusieron de manifiesto algunas estadísticas oficiales. Allí se afirmó que en abril de este año se registraron 30 asesinatos. "Nos levantamos todos los días y no nos sorprende leer en las noticias que hubo balaceras. Están dadas las circunstancias para que desde el Concejo declaremos nuevamente la emergencia en seguridad", continuó Chumpitaz.

Uno de los puntos en los que se centró el legislador refiere a las 448 balaceras que se registraron en los últimos nueve meses, según datos oficiales. "Rosario necesita un cambio estructural para atacar la demanda de esta matriz delictiva tan perversa que se centra en la droga. Si el personal policial y los magistrados se encuentran desprotegidos, imaginemos cómo se sienten los rosarinos que se levantan para ir a laburar y no pueden volver tranquilos a sus casas", destacó Chumpitaz.

El edil llamó a "reconocer el problema y hacernos cargo"y agregó: "Nos encontramos en uno de los peores momentos de la historia de la ciudad en materia de seguridad. La guerra narco es un hecho indiscutible, la vemos a la vuelta de la esquina".

Tras mencionar el apoyo del gobierno nacional a políticas de combate al delito y al narcotráfico en particular, y frente a los recientes hechos policiales, destacó que "las organizaciones mafiosas y delictivas que operan en Rosario han demostrado que no tienen intenciones de detenerse, por eso, si la intendenta no lidera y conduce un proceso basado en verdaderas políticas de seguridad, nos van a terminar condenando a un futuro que hoy ni lo pensamos".