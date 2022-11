Casi tragedia: un tren chocó a un auto y lo arrastró hasta incrustarlo en una humilde casa

El episodio tuvo como escenario el asentamiento irregular ubicado en la zona de avenida Circunvalación entre Seguí y Uruburu, paralelo a las vías del ferrocarril, en la zona sudeste de Rosario.

robo y choque03.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

Todo comenzó en la noche del jueves con el robo de una camioneta Renault Kangoo en Presidente Quintana y Francia. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, en la huida los delincuentes llegaron hasta la humilde barriada y en un determinado momento se metieron a circular por las vías hasta que llegaron a un lugar en el que no había calles y entonces dejaron abandonada la kangoo sobre las vías del ferrocarril debajo de un puente. Ya cerca de las once de la noche llegó por ahí un tren, cuyo maquinista o no vio el vehículo o no tuvo tiempo de aplicar los frenos.

El convoy impactó y arrastró la camioneta hasta tirarla sobre una humilde casa que estaba casi pegada a la vía. Literalmente, el vehículo se incrustó en el inmueble. El baño, el comedor y un dormitorio quedaron destruidos. Por muy poco no fue un desastre en cuanto a vidas.

En declaraciones a LT8, Nazarena, la dueña de la vivienda, describió el terrible momento que vivió con su familia: “Todo sucedió a las 11 de la noche. Dos minutos antes yo había salido del baño y estaba por acostarme. Sentíamos que venía el tren, como todos los días. Lo escuchaba que se acercaba como bastante pesado. De repente, sentimos un impacto. Al principio pensamos que habían tirado algo en el techo. Cuando abrimos la cortina estaba todo destrozado. El baño quedó destruido. Gracias a Dios no me pasó nada”, dijo.

robo y choque04.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

Ayuda para la reconstrucción

Nazarena contó que en su casa también estaban sus suegros, cuyo dormitorio también quedó destruido por completo, y su hija que dormía en su cama.

“Estamos tan acostumbrado a que pase el tren que a veces no lo sentimos. Pero a la noche, cuando queda todo en silencio, se escucha mucho más fuerte. Esta vez se escuchó distinto, venía como más pesado. Se ve que traía el auto al arrastre”, recordó Nazarena. “Tras el golpe y ver cómo había quedado la casa, también quedamos asustados porque no sabíamos si había alguien en el auto. No sabíamos qué había pasado, sí había gente adentro. Por suerte no pasó nada. Nosotros salimos ilesos”, agregó.

robo y choque01.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

Nazarena remarcó que por ese episodio perdieron las pocas cosas de valor que tenían, además de que la casa quedó a punto de demolición. "Pasamos la noche con la camioneta incrustada en mi casa y sin dormir. Necesitamos ayuda para reconstruir la casa. Lo único que pedimos son los materiales para rearmar la casa. Pero también perdimos muebles, artefactos de la casa y del baño, calefón. Con ni pareja levantamos esta casa de a poco y estábamos contentos porque hacía un año que habíamos terminado el baño y el comedor". Para quienes puedan ofrecer ayuda a la familia de Nazarena pueden comunicarse al 3413405252.