Estrenos de cine en Rosario: suspenso,"Minions y Monstruos" y el adelanto de Moana

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan este jueves en las salas de cine de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
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-"Minions y Monstruos": Estados Unidos, 85 minutos
Llega a las salas de cine de Rosario "Minions y Monstruos", la nueva película de los personajes más populares del universo de Illumination. Dirigida por Pierre Coffin, creador de la voz de los Minions y responsable de las primeras entregas de "Mi Villano Favorito", la historia muestra cómo estas criaturas amarillas conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo y terminaron desatando monstruos que amenazan con sembrar el caos en el planeta.
Entre situaciones absurdas, humor y aventuras, los Minions intentarán solucionar los problemas que ellos mismos provocaron.
-"El afinador" (título original: “Tuner”): Estados Unidos, 117 minutos
“El afinador” llega con una dosis de suspenso que promete mantener la tensión de principio a fin. Dirigida por Daniel Roher y protagonizada por Leo Woodall, Jean Reno y Dustin Hoffman, la película sigue a un afinador obsesionado con la perfección, cuya necesidad de tener todo bajo control comienza a resquebrajarse cuando su mundo se vuelve cada vez más impredecible. En ese camino descubrirá que no todo puede corregirse y que, detrás de algunas imperfecciones, se esconden verdades mucho más oscuras de lo que imaginaba.
-”Moana”(preestreno): Estados Unidos, 117 minutos. Sólo miércoles 8/7
“Moana” regresa a la pantalla en un preestreno especial con la versión live-action del querido clásico de Disney, una de las franquicias más exitosas del estudio, que viene de superar los 1.000 millones de dólares en taquilla mundial con Moana 2.
Dirigida por Thomas Kail y protagonizada por Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, John Tui y Frankie Adams, esta nueva adaptación revive la historia de la valiente joven que responde al llamado del océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla, Motunui. Junto al semidiós Maui, emprenderá un viaje épico para devolverle la prosperidad a su pueblo, en una propuesta repleta de aventura, emoción y la magia que conquistó a millones de espectadores.
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A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de julio, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
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A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
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