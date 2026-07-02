Estrenos de cine en Rosario: suspenso,"Minions y Monstruos" y el adelanto de Moana

Títulos para todos los gustos desembarcan este jueves en las salas de cine de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

El live-action de Moana tendrá un preestreno especial en los cines de Rosario.

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Llega a las salas de cine de Rosario "Minions y Monstruos", la nueva película de los personajes más populares del universo de Illumination. Dirigida por Pierre Coffin, creador de la voz de los Minions y responsable de las primeras entregas de "Mi Villano Favorito", la historia muestra cómo estas criaturas amarillas conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo y terminaron desatando monstruos que amenazan con sembrar el caos en el planeta.

Entre situaciones absurdas, humor y aventuras, los Minions intentarán solucionar los problemas que ellos mismos provocaron.

-"El afinador" (título original: “Tuner”): Estados Unidos, 117 minutos

“El afinador” llega con una dosis de suspenso que promete mantener la tensión de principio a fin. Dirigida por Daniel Roher y protagonizada por Leo Woodall, Jean Reno y Dustin Hoffman, la película sigue a un afinador obsesionado con la perfección, cuya necesidad de tener todo bajo control comienza a resquebrajarse cuando su mundo se vuelve cada vez más impredecible. En ese camino descubrirá que no todo puede corregirse y que, detrás de algunas imperfecciones, se esconden verdades mucho más oscuras de lo que imaginaba.

-”Moana”(preestreno): Estados Unidos, 117 minutos. Sólo miércoles 8/7

“Moana” regresa a la pantalla en un preestreno especial con la versión live-action del querido clásico de Disney, una de las franquicias más exitosas del estudio, que viene de superar los 1.000 millones de dólares en taquilla mundial con Moana 2.

Dirigida por Thomas Kail y protagonizada por Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, John Tui y Frankie Adams, esta nueva adaptación revive la historia de la valiente joven que responde al llamado del océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla, Motunui. Junto al semidiós Maui, emprenderá un viaje épico para devolverle la prosperidad a su pueblo, en una propuesta repleta de aventura, emoción y la magia que conquistó a millones de espectadores.

>> Leer más: Las películas más esperadas del invierno: temporada de tanques

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 2 de julio, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Toy Story 5" (aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins. "Supergirl" (acción): Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.

Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia. "El día de la revelación" (ciencia ficción): se trata de la nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes y exitosos de la historia del cine. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, la historia plantea una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola en el universo?

se trata de la nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes y exitosos de la historia del cine. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, la historia plantea una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola en el universo? "Scary Movie: terroríficamente incorrecta" (comedia): veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella, y cada "capítulo final" que no sea absolutamente definitivo.

>> Leer más:Netflix: las tres miniseries imperdibles para maratonear el fin de semana

"Backrooms: sin salida" (supenso): después de que un paciente desaparece en una dimensión extraña más allá de la realidad, una terapeuta se adentra en los Backrooms, un interminable laberinto de pasillos amarillos donde el tiempo y la lógica comienzan a desmoronarse.

después de que un paciente desaparece en una dimensión extraña más allá de la realidad, una terapeuta se adentra en los Backrooms, un interminable laberinto de pasillos amarillos donde el tiempo y la lógica comienzan a desmoronarse. “Obsesión” (suspenso): el anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.