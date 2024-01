Cambios en el Palace Garden: negocios cerrados y poco movimiento

Muchos locales del Palace Garden están vacíos y todavía no hay fecha para el inicio de las restructuración.

Por otro lado, todavía no pudo asegurar cuándo comenzarán las obras para la reestructuración del espacio. "Ya hay un muy buen sondeo donde cuatro marcas de renombre están interesadas en ubicarse en el Palace, pero todavía no hay nada confirmado. Estamos esperando que termine el proceso de mudanza de los locales que faltan y después vamos a poder juntarnos con arquitectos y las empresas interesadas para delinear un proyecto en conjunto", sostuvo. En este sentido, aseguró que hasta febrero no habrá ningún cambio en la galería.