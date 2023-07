Bomberos controlaron dos incendios sin víctimas en Rosario

Dos incendios se produjeron en Rosario este miércoles, uno en el barrio República de la Sexta y otro en pleno centro de la ciudad. Ambos fueron rápidamente extinguidos por personal de bomberos y no se reportaron heridos de gravedad.

Contaron que no estaban en la casa cuando se propagó el foco ígneo que provocó pérdidas materiales totales. "Se me quemó todo, todo, nos quedamos con lo puesto. No sé ni dónde vamos a dormir", se lamentó la mujer, que tiene un hijo de diez años, otro de cuatro y una beba de seis meses.