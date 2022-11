"Banderazo" en el Monumento: ruidoso festejo de fin de clase de los chicos de la secundaria

El parque Independencia quedará vallado por el recital de La Renga y no se permitirán trapitos

Cánticos, bombas de estruendo, bengalas y nieve loca acompañaron la espera. Muchos de ellos con remeras en batik (técnica de teñido originaria de Indonesia y que se usó mucho en Argentina entre los jóvenes de las década del '70) y ellas con minis, corpiños y purpurina. Todos con lentes de colores estridentes aunque también se lució el segmento "dark" y gótico (donde prima el negro y la palidez).

banderazo alumnos02.jpg Foto: Francisco Guillén / La Capital

A primera hora de la mañana una incesante peregrinación de adolescentes invadió la peatonal Córdoba y se encaminó hacia el bajo. Una amplio operativo de seguridad, del que tomaron parte policías, gendarmes en el Monumento y efectivos de control se encargaron de las tareas de custodia y, sobre todo, evitar excesos.

El Monumento amaneció vallado, con unos pocos puntos de ingreso bien señalizados, por donde los chicos debían ingresar en fila india, antes se les requisaban las mochilas y en caso de que se hallaran bebidas alcohólicas eran decomisadas. El operativo se llevó adelante sin inconvenientes.

En general, no hubo inconvenientes y no se registraron incidentes. Más allá del bullicio, los chicos festejaron en paz. Hay que destacar que muchos grupos de jóvenes llegaron acompañados de los padres que no ingresaron al Patio Cívico del Monumento, pero se quedaron en las inmediaciones expectantes.

Espuma en Adoratrices

En la puerta del colegio Adoratrices de Italia al 700, desde las 6.30 estaban los dos cuartos años completos, sin uniforme -como debe ser- con bombos, silbatos y espuma. Tomás, de cuatro Economía y Valentina, de cuarto Humanidades, tomaron la voz por todos ante La Capital. Contaron que habían colgado la bandera de "Adoratrices 23" (serán de quinto el año próximo) y estaban esperando a todos los alumnos que entraban como todos los días para bañarlos de espuma.

"Los directivos solo salen a pedirnos que no les tiremos en la cara y en los ojos, pero está todo bien. Nos vamos al Monumento a enciontrarso con amigos de otro colegios y a festejar", dijo Tomas con lentes de colores y en short.

