Torres: convocan a empresarios de la construcción a discutir en el Concejo

"Vamos a recibir a quien tenga algo para decir en la comisión, y esperamos que sean varios los que pidan opinar. Planteamos que es mejor tomar audiencias y que sean más específicas para poder escuchar en detalle y analizar detenidamente las opiniones, que una audiencia pública como pide la oposición, algo que se termina transformando en un espacio de arengas y catarsis", dijo Carlos Cardozo, del PRO.

El edil afirmó que las fuerzas ligadas a Javkin se comprometen "a citar a reuniones extra de la comisión para recibir a todo el que tenga algo para decir, si es necesario", garantizando "que quienes quieran hacer oír su voz, pueda hacerlo", siempre y cuando sea en el marco de Planeamiento, que consideró el lugar de discusión pertinente para estos temas.

Una de las que se manifestó crítica con esta postura fue María Fernanda Gigliani, vicepresidente de la comisión, quien reclamó la convocatoria a una audiencia pública para abrir el debate ciudadano. "Si en la nueva Constitución ya todo el arco político está de acuerdo en incorporar instancias de participación ciudadana ¿Por qué no empezar desde ahora, en Rosario, convocando a una audiencia pública para que la ciudadanía pueda dar su opinión sobre estos temas que hacen a la planificación urbana y a la construcción de la ciudad futura?”, planteó.

No en todos lados

En tanto, la concejala de Iniciativa Popular reconoció que la tipología de torres es “más beneficiosa” en términos urbanísticos para la ciudad, pero advirtió que su implementación debería limitarse a zonas específicas como grandes avenidas o espacios frente a parques, y no extenderse a áreas residenciales consolidadas.

“Es cierto es que es más amigable urbanísticamente. Las medianeras están recedidas, lo que permite mayor ventilación, más asoleamiento, genera menos conflictos vecinales durante la obra y suelen estar rodeadas de vegetación. Pero la ciudad ya tiene una normativa, que es la de proyectos de inicio especiales, que permite construir hasta 54 metros. La propuesta de Javkin duplica esa altura", detalló.

En ese sentido, recordó que su posición "siempre fue que esta tipología puede aplicarse frente a grandes parques o avenidas, pero no en el interior del tejido residencial. Hacerlo en calles y veredas angostas afecta la calidad ambiental, la identidad barrial e incluso puede expulsar comercios tradicionales o vecinos que eligieron vivir ahí por las características del barrio”, advirtió.

“La propuesta avanza sobre el primer anillo perimetral del área central, entre Pellegrini y Oroño hasta 27 de Febrero y Francia, y no se limita a las grandes avenidas o parques, sino que también avanza hacia el interior de los barrios. Eso es preocupante”, agregó.

Servicios en peligro

Además, hay otro punto central relacionados a los servicios. Gigliani fue autora de la ordenanza que obliga al municipio a exigir a las empresas prestadoras certificados de factibilidad para otorgar permisos de edificación. Pero aseguró que con la ordenanza de simplificación de trámites, el municipio "metió por la ventana" una flexibilización que exime esa exigencia.

"En una ciudad donde hace semanas se rompió un caño y más de la mitad se quedó sin agua, y donde un día sin temperaturas extremas se cortó la luz en media ciudad, pretender avanzar con este tipo de construcciones sin garantizar la factibilidad de servicios es una irresponsabilidad. Hay que pensar no solo en quienes compran departamentos, sino también en los vecinos que ya viven en esas zonas”, disparó.

Desde una mirada política más profunda, la concejala de Iniciativa Popular se sinceró: "Fui muy crítica de la gestión de Fein y de las anteriores del socialismo por su modelo de planificación urbana. Pero el problema que tiene Javkin es que directamente no hay plan. Se gobierna a demanda, en función de lo que pide el poder económico. Y cuando hablan de seguridad jurídica, lo hacen desde el punto de vista del desarrollador inmobiliario".

Sin embargo, la edil entiende que "la seguridad jurídica también tiene que ser para los vecinos. Un plan urbano es un contrato social: es lo que le permite a un vecino proyectar su vida en un barrio donde hay edificios pero también en otro donde hay casas bajas, con patio, con árboles, con espacios verdes. Eso también tiene que estar garantizado".

Por último, recordó una frase: "(el filósofo) Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y eso resume perfectamente la situación actual. Sin plan, todo está desbordado. La infraestructura no acompaña al ritmo de construcción, la calidad de vida cae y se afectan las condiciones ambientales, culturales e identitarias de muchos barrios rosarinos”, concluyó.