Autodespacho de combustible en las estaciones de servicio: cómo funcionó el sistema en Rosario

Pero los dichos de Sturzenegger con respecto a Rosario están un poco alejados de la realidad actual o al menos la información con la que cuenta el ministro no es del todo precisa. En la actualidad, de acuerdo a consultas que La Capital realizó a referentes del sector de los expendedores como del sindicato que agrupa a sus trabajadores, no quedan estaciones con el sistema de autoservicio de combustible.

surtidor.jpg Los surtidores seguirán con la medida de fuerza a raíz de la ola de violencia en Rosario. Foto de archivo / La Capital

“Desde la propia empresa lo consideraron como experiencia negativa. Se producían derrames, contaminación, confusión entre nafta y gasoil, principios de incendio por estática”, señaló Ismael Marcón, referente de Soesgpla. “De a poco, las estaciones dejaron de usar ese sistema y en 2010 no yo se aplicó más”, precisó Marcón.

El dirigente gremial sostuvo que la intención del gobierno nacional de fomentar el autoexpendio de naftas “es preocupante porque va a generar más desempleo, y para el usuario el precio del combustible será el mismo. Habrá menos personal y más ganancias para los dueños y se precarizará el servicio. Vas a tener que autodespachar, para pagar tendrás que cerrar con llave el auto, ir a pagar, además de que podés quedar expuesto a accidentes o percances como ensuciarte por falta de experiencia o práctica en un cambio de aceite, por ejemplo”.

Marcón agregó que la experiencia en Rosario no prosperó porque justamente se generaron distintos inconvenientes que incluían robos: situaciones en las que usuarios, especialmente en horario nocturno, se retiraban sin pasar por caja para pagar la carga que habían hecho. “También se producían derrames de líquido porque los picos de las mangueras no cortaban bien y la gente se manchaba o ensuciaba el piso. Además, había cortes de mangueras porque los autos salían en marcha con las mangueras puestas en el tanque”, precisó.

Capacitación en seguridad

Marcón dijo que desconocía los detalles de la normativa que impulsará el gobierno. “Acá pasa por una cuestión de seguridad. No sé cómo son los sistemas de extinción de fuego en otros países. Nadie habla de las malas experiencias, incendios, explosiones, muertos por quemaduras. ¿Y cómo hará una persona con discapacidad? Son varias las cuestiones a tener en cuenta. Para nosotros es un retroceso en la calidad de atención”.

En ese sentido, defendió el nivel de capacitación del personal. “Hoy tenemos un sistema de atención de 5 estrellas a nivel mundial. Es una actividad controlada, porque hay muchas exigencias, los playeros se capacitan todo el tiempo contra incendio, primeros auxilios, realizan pruebas verdaderas de extinción. No se práctica. Ahí se ve a los que se asustan, los que no pueden sacar el precinto de seguridad. Todo eso lo hace un playero. Si fuera vecino de una estación me preocuparía de que no haya personal capacitado”, dijo Marcón.

Por su parte, desde la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar), que integra la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburo y Afines de la República Argentina (Cecha) hicieron saber a La Capital que no brindarán ninguna declaración sobre la iniciativa del gobierno nacional hasta no conocer precisiones del decreto en cuestión.

Los expendedores de nafta del país se reunirán mañana en Buenos Aires con los asesores legales de la Cecha. La intención es brindar una declaración oficial del sector una vez que estén al tanto de la propuesta del gobierno nacional. Desde Cesgar confirmaron que en Rosario actualmente no hoy estaciones que funcionen con la modalidad de autoabastecimiento y que ese sistema solo estuvo vigente en cinco establecimientos de la petrolera Shell.