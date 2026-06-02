Germán de los Santos: Un adolescente sueña con jugar al fútbol y termina matando

Germán de los Santos: "Un adolescente sueña con jugar al fútbol y termina matando"

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El periodista Germán De Los Santos presentó su libro "Niños sicarios" en el programa "In Situ" y describió el entramado criminal que recluta menores en los barrios

2 de junio 2026 · 19:05hs

El periodista Germán De Los Santos, reconocido por sus investigaciones sobre el narcotráfico en la región, presentó su libro "Niños sicarios" en el programa "In Situ", conducido por Tomás Trapé. De Los Santos admitió que escribir la obra fue un proceso físicamente agotador y que el tema de los menores involucrados en la violencia criminal lo "sacude bastante". La obra aborda casos concretos que ilustran el nivel de crueldad extrema que exhiben jóvenes reclutados por organizaciones narco en la ciudad.

Al analizar el triple crimen de Pequeño J, el periodista advirtió sobre el perfil de los involucrados: "Estos no eran narcotraficantes de peso que traían cocaína de Perú, sino que eran simples revendedores de droga, pero que si vos los veías o los ves actuar, parecen tipos de un peso criminal que no lo tienen". La exposición en redes sociales, la trata de personas y el mercado de las drogas aparecen como factores que alimentan esa violencia.

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De Los Santos profundizó en la construcción de una cultura del miedo que se refleja en la música (el trap y el rap) y en una estética particular. En algunos barrios, explicó, los símbolos están invertidos: el que genera miedo ostenta poder, mientras que el trabajador honesto es tildado de "gil". El "chico malo, temido, que anda con una pistola en la cintura" obtiene reconocimiento social dentro de esa lógica.

Para ilustrar esa dinámica, el periodista relató un episodio del barrio Los Pumitas: tras un asesinato, los vecinos fueron "en procesión a devolver todo lo que había robado a la casa del narco porque por WhatsApp le decían 'mirá, los vamos a matar a todos si no devuelven'". El control territorial por medio del terror funciona como mecanismo de disciplinamiento sobre la comunidad entera, no solo sobre quienes participan en el negocio criminal.

El reclutamiento y la deshumanización de los menores

El ciclo de reclutamiento de niños por parte de las organizaciones criminales es, según De Los Santos, "muy breve": un adolescente que sueña con ser jugador de fútbol "inmediatamente después termina matando a alguien". La velocidad de ese proceso, en contextos de alta vulnerabilidad social, lleva a la deshumanización. El caso de Derian, implicado en los crímenes de taxistas y un empleado de estación de servicio en marzo de 2024, lo grafica con crudeza: "Mete 3 tiros en 4 segundos, o sea, como un sicario profesional".

La lógica detrás de esa elección es, para las organizaciones narco, puramente económica. El menor es, en palabras del periodista, "barato y es fungible, es intercambiable, descartable". Se les pagaba 200.000 pesos por un asesinato y "probablemente a la semana los iban a matar". De Los Santos no descarta la recuperabilidad de esas vidas, aunque reconoció la tensión implícita en esa esperanza: "Todo es recuperable, pero...".

El rol de la policía y el flujo internacional del narco

De Los Santos recordó cómo la fuerza le daba "sofisticación" a bandas e incluso les enseñaba a pagar sobornos, rompiendo la pirámide de recaudación ilegal. Esa connivencia institucional es la que permitió el crecimiento sostenido del poder narco en la ciudad.

A escala mayor, el puerto y la hidrovía Paraná-Paraguay conectan la región con el flujo de cocaína desde Bolivia y Paraguay para su exportación. Los carteles internacionales utilizan hoy criptomonedas para lavar dinero: según De Los Santos, se movieron "500 millones de dólares" en menos de un año. "Por eso viene un tipo de esos acá con esa cantidad de plata y hace un desastre", sintetizó.

A pesar de haber requerido custodia policial y de Gendarmería por las amenazas recibidas, De Los Santos reafirmó su vocación: "Yo lo hago porque me parece que es necesario contarlo". El periodista, que cubrió conflictos bélicos en Afganistán y Ucrania, cerró con un ejemplo de resistencia comunitaria: un club en Casiano Casas, recuperado por los vecinos del dominio narco, donde jóvenes que practicaban waterpolo "salieron subcampeones nacionales este año. Uno de los chicos de ahí llegó a la selección nacional".

Germán de los Santos Narcotráfico niños Rosario violencia urbana

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