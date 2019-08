El diputado provincial del Frente Progresista, Joaquín Blanco, difundió un análisis del laboratorio de Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que revela que el 70 por ciento del aceite de cannabis que circula tiene una dosis menor a lo que necesitan los pacientes, tornando dudosos los efectos terapéuticos deseados.

El legislador propone que el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe se convierta en productor de aceite de cannabis de calidad para todo el país.

"Si nos autorizan la producción propia, podemos ofrecer en todo el territorio un producto realizado por profesionales"

"Santa Fe está lista para producir un producto que cuente con la debida preparación y supervisión profesional, pero por demoras de Nación, no podemos ni importar la materia prima ni producirla en nuestro territorio", destacó Blanco en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho.

Según los resultados del análisis realizado por el laboratorio de la facultad de Ciencias Bioquímicas de la UNR, siete de cada diez muestras que reciben provenientes del mercado ilegal, tienen un bajo contenido de cannabinoides (CDB y THC), no cumpliendo con su función terapéutica.

>> Leer más: Las Madres que se Plantan, en campaña para revertir el revés judicial

"En el estado de situación actual, las personas deben pagar costos altísimos para adquirir el producto importado, recurrir a preparados en forma artesanal o que se compran en el mercado negro. Incluso, si hoy uno ingresa a Mercado Libre, puede comprar el aceite, pero el problema es que es imposible saber cuál es el contenido real de ese frasco", añadió el legislador.

"Si Anmat otorga la autorización al LIF para la producción del aceite, éste tipo de irregularidades se vería reducida", agregó para describir que gran cantidad de gente que necesita la medicina cae en el mercado negro y compra productos de baja calidad.

>> Leer más: Jorge Rial reveló la razón por la que toma aceite de cannabis

"Es un tema en el que no tiene que haber negocio, el cannabis no es un medicamento más tiene que haber producción pública, y Nación no está otorgando esa autorización", agregó.

El diputado socialista destacó los resultados de este estudio a raíz de que Santa Fe cuenta con la Ley de Cannabis Medicinal desde hace tres años pero que todavía no pudo ser aplicada en su totalidad. "El espíritu de la ley es la producción pública de estos medicamentos, y así poder cubrir la demanda a todos los pacientes, pero no nos autorizan la importación de cannabis (una posibilidad es desde Uruguay) para que nuestro laboratorio público pueda hacerlo", destacó Blanco.

>> Leer más: "La legalización de la marihuana es un asunto urgente que hablar"

Actualmente, la provincia cubre la demanda de 45 pacientes de Iapos, que importa el aceite desde Estados Unidos. "Si nos autorizan la producción propia, podemos ofrecer en todo el territorio un producto realizado por profesionales y con supervisión médica, y así los pacientes no tendrían que acceder a un aceite con bajo contenido de cannabinoides", expresó.

Además, el legislador agregó que eso "facilitará la generación de estadísticas públicas, que estarán al alcance de todos" y la investigación de los efectos del aceite en otras enfermedades.

>> Leer más: Advierten una gran circulación de aceites de cannabis fraudulentos

"El LIF es una de las instituciones más importantes del país en materia de producción de medicamentos, nos resulta discriminatorio que sigan demorando las gestiones, cuando, por ejemplo, se autorizó al gobierno de Jujuy a cultivar cannabis junto a una empresa privada de Estados Unidos, convirtiéndose en el único centro de producción legal en el país", añadió Blanco.